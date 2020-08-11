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Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 09:52,

Derya Baykal 26 yıllık evinden taşındı... İşte yeni manzarası!

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

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Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına ara veren Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.

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Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

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Bu sabah yeni evinin manzarasını Instagram sayfasında paylaşan Baykal, altına şu notu düştü:

"Günaydın... #yenievyenihayat diye koştururken hiç bir şey paylaşamadım... İnsan zaman içinde ne çok biriktiriyor... İnanın küçülmek, arınmak iyi geldi...Hepsi bitince paylaşıcağım sizlerle şu an çok karışığım..."

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İşte ünlülerin manzaraları...

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Melike Öcalan karantina günlerini evinde geçiriyor. Ünlü sunucu önceki gün evinin balkonunda dergi okurken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi.

6BİLGÜN SAZAK
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BİLGÜN SAZAK

Takı tasarımcısı Bilgün Sazak, 2010’dan bu yana İstanbul Çubuklu’da ailesine ait 22 yıllık bir villada oturuyor.

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Dekorasyonu 14 ay süren villa 180 derece deniz manzaralı.

8BUSE TERİM
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BUSE TERİM

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor. Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor.

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“Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

10ETEL BALER
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ETEL BALER

Etel Baler, sekiz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.

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Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

12YAĞMUR ÜNAL- TÜRKAN ŞORAY
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YAĞMUR ÜNAL- TÜRKAN ŞORAY

Yapımcı Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray ile Çubuklu Vadi’deki lüks villada yaşıyor.

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420 metrekarelik 4 katlı villanın kapısı devasa bir bahçeye açılıyor.

14KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER
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KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

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Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, geçtiğimiz yıl Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

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Yeni oyunu ile izleyici karşısına çıkan Berna Laçin, tatil gününü evde uyuyarak geçirdi. Yağmurlu havanın keyfini çıkaran Laçin, fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Laçin fotoğrafının altına "3 ayın sonunda geldiğim nokta... Of! nasıl bir çalışma temposuydu...Bugün Tonton’la bizi kimse kaldıramaz buradan! 3 aylık yeni oyun çıkarma maratonundan sonra evdeki ilk günüm, hava da malum... Her yanımı sarmış, 30.yılımı kutladığım 'Hayal Satıcısı'nın ilk oyunundan çiçekler, yüz aklığı ile çıkmanın, emeğin, alın terinin huzuru, şu uyku var ya daha kıymetlisi yok! Şükür..." notunu düştü.

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