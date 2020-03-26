Derince Anadolu Lisesi... 1997...

Fotoğraftaki kişi senarist ve oyuncu Gülse Birsel.

Birsel, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.



"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da 'Profesör Higgins'. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu, Ali Düşenkalkar! Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde..."