Deniz Seki'nin paylaşımına yorum yağdı! 'Eğer photoshop yoksa çok üzücü'
Ünlülerin photoshop tutkusu sınır tanımıyor... Kimi ufak dokunuşlarla fotoğraflarına müdahale ediyor kimiyse photoshop'un ayarını kaçırıyor. İşte ünlülerin dikkatli gözlerden kaçmayan photoshop oyunları...
FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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Şarkıcı Deniz Seki, son paylaşımıyla gündem oldu. Seki'nin yüzündeki değişimi görenler, 'Lütfen photoshop olsun' yorumunda bulundu.
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Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki'nin 'Mis gibi deniz havası' mesajıyla paylaştığı bu fotoğraf olay oldu.
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Yüzündeki değişimle dikkat çeken 50 yaşındaki Seki'ye, takipçilerinden adeta yorum yağdı. Şarkıcının fotoğrafına, "Eğer photoshop yoksa çok üzücü, benim çok beğendiğim, sevdiğim Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş, çok üzücü çok", "Vallahi pes Deniz Seki, bu kadar oynamayın fotoğraflarla", "Deniz seki ile ne alaka, bu o olamaz" şeklinde yorumlar yapıldı.
Deniz Seki ise gelen yorumlar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
Ajda Pekkan, pandemi sonrası Bodrum-Yalıkavak’ta sahneye çıktı. Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medyada “75 değil 25 yaşında” yorumları yapıldı.
Ajda Pekkan, Bodrum'da yaza 'merhaba' dedi. Dün akşam bir restoranda sahne alan Süperstar sevilen şarkılarını seslendirdi.Panter desenli elbisesiyle dikkat çeken Pekkan “Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum” dedi.
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Pekkan'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz daha shop yapılsa çocukluğuna dönecek', 'Ajda Hanımın gençlik yılları bile bu kadar güzel değil', '75 değil sanki 25 yaşında' şeklinde yorumlarda bulundu.
"Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da photoshop demişler, kapak mahiyetinde bu videoyu paylaşıyorum. Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim"
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Naz Elmas beline yaptığı photoshop'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü.
Naz Elmas sosyal medya hesabının hikaye bölümünde bir fotoğraf paylaştı. Kaktüslerin önünde poz veren güzel oyuncu photoshop uygulamasına başvurdu.
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Bel bölgesini inceletmeye çalışan Elmas, ayarı fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü. Fotoğrafını hemen silen güzel oyuncu daha önce de benzer paylaşımlarda bulunmuştu. Elmas'ın paylaşımı espri amaçlı mı yaptığı merak konusu oldu!
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Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.
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Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan Şıkel, "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.
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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Instagram fenomeni Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yıl havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.
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BENİM KİLOLU HALİM BİLE...
Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz fotoğraflarına yorum yağdı. Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi.
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KİLO ALMASI SORUN DEĞİL...
Bir Twitter kullanıcısı durumu "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şuan olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. İnsanlar lanse edilen “mükemmel” vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." diyerek eleştirdi. Bu yoruma beğeni yağdı.
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BLUMIA NERVOZA OLDUM
Duygu Özaslan, daha sonra yaptığı açıklamada "Blumia Nervoza oldum, iyileşince paylaşacaktım sizinle " dedi.
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'ÇOK ZAYIFLADIN KİLO AL'
Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı...
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BELİ İNCELDİ!
Yılın büyük kısmını yurtdışında geçiren Eda Taşpınar sosyal medya hesabından ev pozu paylaştı. Taşpınar'ın fotoğrafındaki detay dikkat çekti...
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Eda Taşpınar'ın "Uyanmanın yolu... Çok güzel bir gün" notu ile yayınladığı fotoğrafta photoshop'la incelen beli dikkatli gözlerden kaçmadı.
Eda Taşpınar'ın fotoğrafına 1 saatte 5 bin beğeni geldi.
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ÖZGE ULUSOY'A BENZETİLDİ
Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yenilerini ekledi. Hadise'nin son fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı.
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ABLA GERÇEKTEN SEN MİSİN?
Safiye Soyman bir davette çekilen fotoğrafına öyle bir photoshop uyguladı ki görenler tanıyamadı. Sayfasına yüklediği fotoğraf için takipçileri “Abla gerçekten sen misin, bu kim?” diye sordu. Soyman “Benim ayol” diye cevap verdi.
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'BU NE ÖZLEM'
Demet Akalın, sosyal medya hesabından Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde çekilen bir karesini paylaştı.
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Belini photoshop ile incelttiği görülen ve kolunu yamultan Akalın, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Açıklama geldi
Bir anda gündem olan fotoğrafın ardından Demet Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fotoğrafının üzerinde oynandığını kabul eden ünlü şarkıcı, ‘Özlem illa düzelteyim’ dedi. Ben ‘dur abla boş ver derken! Elini!!! Bu ne!’ mesajını paylaştı.
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BACAKLARI UZADI
Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Şallı'nın fotoğraflarında incelen beli ve uzayan bacakları dikkatlerden kaçmadı.
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Takipçileri fotoğrafların altına "Bacak uzatma fazla kaçmış" yorumunu yaptılar.
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HER HALİYLE GÜZEL
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Instagram'da yapılan photoshop hilelerine paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
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"Bu fotoğrafı telefondaki fotoşop uygulamalarından biriyle 5 dakikada falan bu hale getirdim, ikinci fotoğraf onun orijinali... Instagram’da gördüğümüz o güzel kadın bile aslında o gördüğümüz kadın olmuyor çoğunlukla."
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"Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalışırken kendimizi sevmeyi unutuyoruz bazen, o sevginin önemini hem kendime hem de size hatırlatmak istedim, naçizane... (Fark yok ya da çok az fark var demişsiniz, bu yapılan müdahaleler işte tam da fark yok gibi hissettiriyor bize, ama aslında o küçük farklar bizde gerçeküstü güzellik algısını yaratıyor. “Her halinle güzelsin.” demişsiniz ya, işte o hepimiziz.)"
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KAFALARI KARIŞTIRAN POZ
Ünlü manken Özge Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile gitti. Sosyal medya hesabından birbirinden renkli kareleri paylaşan Ulusoy'un son fotoğrafı olay oldu.
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Bikinili pozunu paylaşan Ulusoy'un karın bölgesinde oluşan deformasyon takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ulusoy'un verdiği pozdan dolayı böyle bir görüntü olduğunu savunurken, bazıları da 'aşırı zayıfladığı için vücudunda bozulma meydana gelmiş' yorumunda bulundu.
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GÜLDÜREN PAYLAŞIM
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Ezgi Mola'nın son paylaşımıyla olay oldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Sevilen oyuncu Ezgi Mola 'fotoğraflarında photoshop uygulaması kullanıyorsun' diyen takipçilerine esprili bir pozla cevap verdi.