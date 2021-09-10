Deniz Seki'nin paylaşımına yorum yağdı! 'Eğer photoshop yoksa çok üzücü'

Yüzündeki değişimle dikkat çeken 50 yaşındaki Seki'ye, takipçilerinden adeta yorum yağdı. Şarkıcının fotoğrafına, "Eğer photoshop yoksa çok üzücü, benim çok beğendiğim, sevdiğim Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş, çok üzücü çok", "Vallahi pes Deniz Seki, bu kadar oynamayın fotoğraflarla", "Deniz seki ile ne alaka, bu o olamaz" şeklinde yorumlar yapıldı.



Deniz Seki ise gelen yorumlar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.