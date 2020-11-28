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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 07:00 | 

Deniz Bulutsuz: Kendimi çok kötü hissediyorum

Eski sevgilisi Ozan Güven’e darp iddiasıyla dava açan Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken objektife yansıyan Deniz Bulutsuz, muhabirlerin dava süreciyle ilgili sorularını “Arkadaşlar yapmayın. Dava devam ediyor, konuşamam” diyerek yanıtsız bıraktı.

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Bulutsuz, “Davaya ilişkin bir yayın ya da konuşma yasağı mı var?” sorusu üzerine de “Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın” dedi.

3NE OLMUŞTU
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NE OLMUŞTU?

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.Güven hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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