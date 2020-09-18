Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci açıklaması: En azından fuhuştan kurtuldu

"EN AZINDAN FUHUŞTAN KURTULDU" Selin Ciğerci’nin ticaret yapmasını desteklediğini tekrar belirten sunucu, “Trans bireylerin kendilerine iş verilmediği için fuhuşa meyil etmek zorunda olduklarını biliyorum. O en azından fuhuştan kurtuldu. Ben o fuhuştan kurtulup böyle bir yola girdiği için onu çok takdirle karşılıyorum. Ama tekrar ediyorum, devlet annelik ve babalık için net şekilde kuralları çizmiştir. Ben de sadece bunları söyledim” şeklinde konuştu.