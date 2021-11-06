Demet Şener sevgilisi Tolga Arman ile tatilde

Dansları olay oldu Edis ve Zeynep Bastık’ın çok konuşulan dans videosundan sonra, Kerimcan Durmaz ve Didem Soydan’ın dansı da dikkat çekti. Hem yeni yaşını hem de yeni şarkısı ‘Vida Loca’nın çıkışını kutlamak için Klein adlı mekanda bir parti veren Kerimcan Durmaz, gecenin en renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü model Didem Soydan’ın da katıldığı partinin en çok konuşulan anları, ikilinin samimi dansları oldu.