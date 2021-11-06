Demet Şener sevgilisi Tolga Arman ile tatilde

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Kpoadokya'da romantik tatil
Cenk Küpeli'den boşandıktan sonra Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, sevgilisi ile Kapadokya'ya gitti.
Romantik kareleri 'Harika bir tatilin ardından' notuyla Instagram sayfasında paylaşan Demet Şener'in parmağındaki tek taş dikkat çekti.
2
En minik taraftar
İki yıl önce kızı Zeynep’i kucağına alan Bengü, geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Oğluna Selim adını veren şarkıcı, önceki gün ailesinin fotoğrafını paylaştı. Çaykur Rizespor’un başkan yardımcı olan eşi Selim Selimoğlu’nun takımına destek vermek için hepsinin takım formasını giydiği fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
3
O kadar iyi bir oyuncu
“Zuhal” filmindeki performansıyla 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın, önceki gün sevgilisi Berker Güven’le Cihangir’de görüntülendi.Güven, muhabirlere sevgilisini övdü: “Biliyorsunuz ben de Nihal’in PR’ını yapıyorum. Nihal iyi bir oyuncu. Antalya’da ödül aldı, o kadar iyi bir oyuncu!” (Sayit DURMAZ)
4
Toplu doğum günü kutlaması
Cansu Dere önceki akşam yakın arkadaşları Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu’yla Etiler Da Mario’da buluştu. Gruba Esra Eron da katıldı. Dere, mekan çıkışında kendi, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç’in doğum günlerinin birbirlerine çok yakın olması sebebiyle pasta kestiklerini söyledi. Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Dere, “Dizide her şey yolunda” dedi. ( Sayit DURMAZ)
5
İzinsiz reklama para cezası
MODACI Hakan Akkaya, sözleşmeye aykırı olarak isim ve görüntülerini kullandığı iddiasıyla bir temizlik ürünleri tedarikçisi şirketine 3 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Karar duruşmasında Akkaya haklı bulunarak açtığı davayı kazandı. Mahkeme, ünlü modacının yüzünü kullanan kurumun 42 bin lirayı faiziyle birlikte Hakan Akkaya’ya ödemesine hükmetti.(Özge EĞRİKAR/İSTANBUL)
6
Dansları olay oldu
Edis ve Zeynep Bastık’ın çok konuşulan dans videosundan sonra, Kerimcan Durmaz ve Didem Soydan’ın dansı da dikkat çekti. Hem yeni yaşını hem de yeni şarkısı ‘Vida Loca’nın çıkışını kutlamak için Klein adlı mekanda bir parti veren Kerimcan Durmaz, gecenin en renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü model Didem Soydan’ın da katıldığı partinin en çok konuşulan anları, ikilinin samimi dansları oldu.
7
Çekim öncesi yemek
Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han Medya’nın sinema filmi “Aynasız”ın oyuncuları haftaya Antalya’da başlayacak çekim öncesi yemekte bir araya geldi. Sayışman’ın hem yapımcılığını hem de başrolü üstlendiği filmde Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Çağla Boz, Aslıhan Karalar ve Barbaros Dikmen başrolde yer alıyor. (Sayit DURMAZ)
8
Evlenmedik ama ‘eşim’ diyorum
Şarkıcı Hera Aslan önceki akşam Fine Bomonti’de sahne aldı. Ozan Doğulu ile mutlu bir beraberliği olan şarkıcı, sahne öncesi özel hayatı hakkında konuştu. Yakın zamanda bestesi Kenan Doğulu’ya ait şarkısına klip çekeceğini söyleyen Aslan, “Çok heyecanlıyım. Kenan ve eşim (Ozan Doğulu) bana, her zaman destek oldu” dedi. Gazetecilerin, “Ozan Bey’e ‘eşim’ dediniz. Evlendiniz mi” sorusuna Aslan, şu yanıtı verdi: “Yok evlenmedik ama ben ‘eşim’ diyorum. 4 yıldır beraberiz. Sadece nikâhımız yok. İstediğimiz zaman da evlenebiliriz. Birlikte yaşıyoruz.” (Sayit DURMAZ)
9
Rekora doğru
Tan Taşçı, 2021’in Harbiye Açıkhava’da en çok konser veren ismi oldu. Taşçı, bu ay vereceği konserle toplamda 15 kez Harbiye sahnesinde olacak.
Tan Taşçı’nın Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla “Söz&Müzik: Tan Taşçı” konser serisi Harbiye Açıkhava’da devam ediyor. Taşçı, bugüne kadar açıklanan 12 Harbiye konserinden 10’unu gerçekleştirdi. Tan Taşçı, geçen hafta sonu konserlerinin ardından yoğun talep üzerine bu ay gerçekleşecek 3 yeni konserin daha tarihini duyurdu. Şarkıcı, 9,12 ve 13 Kasım’da Harbiye Açıkhava’da yeniden sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, toplamda tek sezonda 15 Harbiye konserine imza atarak Tarkan’ın Harbiye rekorunu egale edecek. ( Sayit DURMAZ)