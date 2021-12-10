Demet Akalın'ın çizmelerine eleştiri: Babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış...
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Orijinali 149 bin lira
DEMET Akalın, geçtiğimiz çarşamba akşamı Ankara’nın yeni eğlence mekânı W Club’da dinleyicileriyle buluştu. Ünlü şarkıcı sahneye, geçen haftadan bu yana çok konuşulan çorap çizmeleriyle çıktı. Akalın’ın fotoğrafları dünyaca ünlü model Hailey Bieber’ın benzer bir çizmeyle verdiği pozlarla karşılaştırılmış, “Babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış” şeklinde eleştiriler almıştı. Şarkıcı, çorap çizmelerini soran bir dinleyicisine şöyle dedi: “Çizmelerin orijinali 149 bin liraymış. Haberim yok. Ben internetten aldım.”
Kamil Sönmez’le karıştırdım
“Kim Milyoner Olmak İster”de sanatçı Arif Şentürk’ün yıllar önce vefat ettiğini söyleyerek gaf yapan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Dün aradım konuştum kendisiyle, Allah uzun ömürler versin. Tatsız bir gaf oldu. Sanırım rahmetli Kamil Sönmez’le karıştırdım. İki sanatçımızı da TRT’den hatırlarım. Küçükken türkülerini dinlerdik. Karıştırdığım için öyle bir bilgi kirliliği oldu ama kendisine ulaştım, özür diledim. Sağ olsun olgunlukla, anlayışla karşıladı.” (Behlül AYDIN)
Kıvanç da çok heyecanlı
Geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal’ın ikinci bebeklerine hamile olduğunu açıklayan Kenan İmirzalıoğlu, ilk kez babalık heyecanı yaşayan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: “Konuştuk tabii ki, o da çok heyecanlı. Dünyanın en güzel bireyi geliyor.”
Çok kavga ederdim... Karateye gönderdiler
HAFSANUR Sancaktutan, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından bahseden genç oyuncu, çok yaramaz olduğunu ve çok kavga ettiğini, bu yüzden ailesinin kendisini karate kursuna gönderdiğini anlattı. Sancaktutan, şöyle konuştu: “Baba tarafımdan Rizeli olduğum için çokça Rize’ye çay toplamaya giderdim. Üç kız kardeşiz ve ben hep yaramaz bir çocuktum. Çok çektiler benden. Küçükken evimizin altındaki tüpleri demircilere gizli gizli satardım. Küçükken erkek gibiydim ve erkeklerle daha iyi anlaşırdım. Ama aynı şekilde en çok da onlarla kavga ederdim. Bu yüzden ailem beni karateye gönderdi. Gitmek de istemiyordum. Karate bir savunma sporu sonuçta.”
Altın Kelebek’te ağladım
Geçen pazar düzenlenen 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni’ne katılan Pelin Öztekin, son 1 yılda kaybettiğimiz sanatçıların görüntüleri barkovizyona yansıtılırken babası Rasim Öztekin’i görünce gözyaşlarına engel olamadı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen genç oyuncu, acısının henüz çok taze olduğunu söyledi.
Pelin Öztekin şöyle dedi: “Eskiden o görüntüler akıp giderken duygulanırdım ama insan babasını görünce kötü oluyor. Salonda inanılmaz bir alkış oldu babam ve Ferhan (Şensoy) Abi için. Kötü oldum, ağlayarak salondan çıktım. Onun şimdi arkadaşlarıyla mutlu ve huzurlu olduğunu düşünüyorum. Bütün ekip yukarıdalar.” ◊ Behlül AYDIN
Pelin Öztekin şöyle dedi: “Eskiden o görüntüler akıp giderken duygulanırdım ama insan babasını görünce kötü oluyor. Salonda inanılmaz bir alkış oldu babam ve Ferhan (Şensoy) Abi için. Kötü oldum, ağlayarak salondan çıktım. Onun şimdi arkadaşlarıyla mutlu ve huzurlu olduğunu düşünüyorum. Bütün ekip yukarıdalar.” ◊ Behlül AYDIN
Yeni aşkıyla partide
Elisabeth Mas’la evli olduğu dönem Tuba Ünsal’la da aşk yaşayan, sonunda hem evliliği hem de ilişkisi biten Caner Karaloğlu, yaz aylarından bu yana İrem Tahiroğlu’yla birlikte. Sevgililer önceki gün The Kooples markasının İstinye Park’taki House of SuperStep’te verdiği partide görüntülendi. İkili, objektife mutluluk pozları verdi.
'Hayırlı olsun' demeyelim
Eylül ayında boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, Gümüşsuyu’ndaki Topaz isimli mekanda bir araya geldi. Gecenin sonunda mekandan ayrılan Selin Ciğerci, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı. Gökhan Çıra ise muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Buluşup iş konuştuk. Hiç hayırlı olsun demeyelim.” (Sayit DURMAZ)