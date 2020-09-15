Demet Akalın ve Burcu Kıratlı'dan Şevval Şahin'e koronavirüs tepkisi: Cahillik

BÖYLE CAHİLLİK YOK Şahin'in açıklamasına oyuncu Burcu Kıratlı "Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek bir insan olmak zorunda olduğunu anlayamamışlar. Toplumun göz önünden çekilsinler. Yazık... Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek ya! 10 kişi az mı? Ülkemize bu kadar tedbirli davranın diye bas bas bağırırken. Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Konserler iptal, setler erteleniyor... Bir çok emekçi işsiz kalıyor. Biraz hassasiyet" diyerek tepki gösterdi.