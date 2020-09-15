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Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 16:44 | 

Demet Akalın ve Burcu Kıratlı'dan Şevval Şahin'e koronavirüs tepkisi: Cahillik

Evinde düzenlediği partiye katılan 10 kişinin koronavirüs testi pozitif pozitif çıkan Şevval Şahin'e tepkiler dinmek bilmiyor.

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Panik yaratan geceden sonra geçtiğimiz günlerde bir de doğum günü partisi düzenleyen Şahin" Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" demişti. Bu sözlere çok sinirlenen oyuncu Burcu Kıratlı "Gerçekten böyle bir cahillik yok" yok diyerek tepki gösterirken ünlü oyuncuya bir destek de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

2SADECE 10 KİŞİDE POZİTİF
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SADECE 10 KİŞİDE POZİTİF

Düzenledikleri parti sonrası birçok kişi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin, yaptığı açıklamada "İki test yaptırdım ve ikisi de negatif çıktı. Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız. Şu an hepimizin sağlığı yerinde" demişti.

3BÖYLE CAHİLLİK YOK
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BÖYLE CAHİLLİK YOK

Şahin'in açıklamasına oyuncu Burcu Kıratlı "Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek bir insan olmak zorunda olduğunu anlayamamışlar. Toplumun göz önünden çekilsinler. Yazık... Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek ya! 10 kişi az mı? Ülkemize bu kadar tedbirli davranın diye bas bas bağırırken. Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Konserler iptal, setler erteleniyor... Bir çok emekçi işsiz kalıyor. Biraz hassasiyet" diyerek tepki gösterdi.

4PARTİLERE DEVAM DEMİŞ
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"PARTİLERE DEVAM " DEMİŞ

Şevval Şahin'e bir tepki de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Ünlü şarkıcı, Burcu Kıratlı'nın tepkisinde haklı olduğunu belirterek sosyal medya hesabından bu notu paylaştı:Buyrun Amerika'dan gelen hanımefendinin sözleri! "ABARTMAYIN 10 KİŞİ SADECE POZİTİF"... 'Partilere devam' demiş... Ben sevgili Burcu'ya katılıyorum....

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