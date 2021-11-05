Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu aşka geldi

Menajerim Mustafa ◊ Gonca Vuslateri, önceki akşam menajer Mustafa Ayata ile Bebek’te yemek yedi. İkili, daha sonra Arnavutköy’deki bir eve girerken görüntülendi. O sırada objektifleri fark edince “Nereden çıktınız siz” diyerek muhabirlere el sallayan Vuslateri, Ayata için “Menajerim Mustafa” diye açıklama yaptı. ( Sayit DURMAZ )