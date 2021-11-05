Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu aşka geldi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Aşka geldi
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, önceki akşam erkek arkadaşıyla Arnavutköy’deki bir mekandaydı. Genç çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. Erkek arkadaşını öperken görüntülendiğini fark eden Derin Talu, panikle mekandan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)
2
Aman çorap kaçmasın!
Hande Yener, Kapadokya Sess’te sahneye çıktı. Şarkıcı, Christopher Esber marka kostümünü Versace’nin kırmızı tül çorabıyla tamamladı. Çorabın fiyatının 3 bin 500 lira olduğunu öğrenen hayranları, Hande Yener’e “Aman dikkat et çorap kaçmasın!” diye espri yaptı.
3
Küslük bitti
Bir süredir küs olan Ece Erken ve Alişan barıştı. Erken, Alişan’a kardeşini kaybettiğinde başsağlığı dilemiş ve “Oğlum yeterince sensiz büyüdü” diyerek eski dostuna zeytin dalı uzatmıştı. Ünlü sunucu, bir Instagram paylaşımıyla küslüğün bittiğini duyurdu. Erken, Buse Varol-Alişan çiftiyle çektirdiği fotoğrafı “Kıbrıs’ta çektiremedik, vakit yoktu. Bir TBT yapasım geldi” notuyla yayınladı.
4
Menajerim Mustafa
◊ Gonca Vuslateri, önceki akşam menajer Mustafa Ayata ile Bebek’te yemek yedi. İkili, daha sonra Arnavutköy’deki bir eve girerken görüntülendi. O sırada objektifleri fark edince “Nereden çıktınız siz” diyerek muhabirlere el sallayan Vuslateri, Ayata için “Menajerim Mustafa” diye açıklama yaptı. ( Sayit DURMAZ )
5
Evlilik sorusu gülümsetti
Belçim Bilgin önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Zorlu AVM’de görüntülendi. İkili, mağazaları dolaştıktan sonra Eataly’de mutfak alışverişi yaptı. Bilgin, “Evleneceğiniz söyleniyor. Gerçeklik payı var mı?” sorusuna cevap vermeyerek sadece tebessüm etti.
6
Hukuki süreci başlattım
İzzet Yıldızhan, katıldığı bir programda “Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım” demişti. Ünlü türkücü, sosyal medyadan hakaret ettiklerini söyledi: “Yapılan tüm hakaretlerle ilgili hukuki süreci başlattım.”
7
Kask yerine şapka
Murat Ceylan önceki gün Nişantaşı’nda hareket halindeki motosikletinde görüntülendi. Ceylan’ın 25 bin lira değerindeki motosikletinin üzerinde kask yerine şapka takması dikkat çekti. (Behlül AYDIN)
8
Romantik kutlama
Uzun süredir Çağla Gizem Çelik ile birlikte olan Ahmet Kural, önceki gün sevgilisinin yeni yaşını kutladı. Çelik’e “İyi ki doğdun sevgilim” yazılı pasta yaptıran oyuncu, verdikleri pozu Instagram’da paylaştı. Kız arkadaşıyla fotoğrafına Kural, “Bugün canımın doğum günüydü” notunu düştü.
9
Her şey yolunda
Metin Hara’yla bir süredir aşk yaşayan Hilal Altınbilek, önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti. Hara ile ilişkisi sorulan Altınbilek, “Her şey yolunda” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)
10
Sağlık kontrolü
“Camdaki Kız” dizisinde Cana karakterini canlandıran Hande Ataizi, önceki gün annesi Nermin Çelen ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir sağlık merkezine giren ikili, yarım saat sonra binadan çıktı. Sağlık durumları sorulan Ataizi, annesi için rutin kontrole geldiklerini ifade ederek herhangi bir sorun olmadığını söyledi. (Behlül AYDIN)