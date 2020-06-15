Defne Samyeli sinirlendi: Başka insanları bana sormayın!

Defne Samyeli önceki gün annesi Sendegül Samyeli’yi Nişantaşı’ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Samyeli, “Pandemi sonrasına hazırlanıyoruz. Acaba bu yaz çalışabilecek miyiz yoksa hiç sahne almayacak mıyız, göreceğiz” dedi.