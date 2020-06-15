Defne Samyeli sinirlendi: Başka insanları bana sormayın!
Defne Samyeli önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Samyeli, bir dönem restoranlarında sahne aldığı işletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Tuba Büyüküstün ayrılığında adının geçmesine sinirlendi ve “Başka insanları bana sormayın” dedi.
Defne Samyeli önceki gün annesi Sendegül Samyeli’yi Nişantaşı’ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Samyeli, “Pandemi sonrasına hazırlanıyoruz. Acaba bu yaz çalışabilecek miyiz yoksa hiç sahne almayacak mıyız, göreceğiz” dedi.
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Samyeli, “Tuğba Büyüküstün’ün Umut Evirgen’den ayrılma sebebi olarak adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna sinirlendi.
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“Gündem değişti. Sizin gündeminiz değişmedi. Benimle ilgili sorular soracaksanız devam edelim konuşmaya. Başka insanları soracaksanız anlaşma bozulur. Çok ayıp, sizlere böyle soruları yakıştıramıyorum.”