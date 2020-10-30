16 milyona hayatlarını sergileyecekler

Gösteri dünyasının en çok merak edilen ailelerinden David ve Victoria Beckham, hayatlarının kapılarını milyonlara kişiye açıyor. Elbette "altı sıfırlı bir rakam" eşliğinde.
Backgrid UK
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Biri futboldan diğeri de müzik dünyasından hatırı sayılır bir servet edinen David ve Victoria Beckham, hem bugünkü hayatlarını hem de geçmiş yıllarını gözler önüne serecek bir program için ücretli izlenen bir TV kanalıyla 16 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı.
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769 milyon sterlin dolayında toplam servetleri olan çiftin anlaştığı bu TV serisinin yapımcılığını da David Beckham'ın bir süre önce kurduğu yapım şirketi üstlenecek.
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Beckham çifti henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, fakat iddialara göre seri, David Beckham'ın etrafında şekillenecek.
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Beckham ailesinin geçmiş yıllarından görüntüler de programda yer alacak. Hem David hem de Victoria Beckham, arşivcilik yanlarıyla da biliniyor.
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Çift, aile fotoğraflarının yanı sıra kendileriyle ilgili gazete haberlerinin kupürlerini de kesip saklıyor.
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İşte Beckham çiftinin hayatını yansıtacak bu seride geçmişlerine ait bu fotoğraflar ve görüntüler de kullanılacak.
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Bu seri sayesinde, seyircinin hem David hem de Victoria Beckham'ın bilinmeyen yönlerinin de gözler önüne serileceği belirtiliyor.
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Serinin, David Beckham'ı çocukluk yıllarında evinin arka bahçesinde babasıyla futbol oynarken gösteren videoyla başlaması planlanıyor.
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İşler yolunda giderse David ve Victoria Beckham'ın hayatlarını ekrana taşıyacak olan programın 2022'de yayınlanmaya başlayacak.