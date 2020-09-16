Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşandı

Ersubaşı, geçtiğimiz yıl ihanet iddialarıyla gündeme gelen eşini affetmiş ve evliliğini devam ettirme kararı almıştı. Ancak tarafların beraberliği uzun sürmedi.
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Oyuncu ve eşi geçen hafta ortak basın açıklaması yaparak boşanma davası açacaklarını duyurdu. Avukatlar, tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığını, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.
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Velayet annede
Ersubaşı, mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Protokole göre tarafların 2 çocuğunun velayeti annede kalacak.
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İki çocuğun tüm bakımları baba tarafından karşılanacak ve çocuklara her ay düzenli olarak nafaka ödenecek.
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Yaklaşık 20 dakika süren duruşmanın ardından ikili, beraber geldikleri adliyeden moralleri bozuk bir şekilde yine beraber ayrıldı.