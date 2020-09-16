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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 08:47 | 

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşandı

“Sihirli Annem” dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı ile 4 yıllık eşi işletmeci Mustafa Can Keser’le anlaşmalı olarak boşandı.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Ersubaşı, geçtiğimiz yıl ihanet iddialarıyla gündeme gelen eşini affetmiş ve evliliğini devam ettirme kararı almıştı. Ancak tarafların beraberliği uzun sürmedi.

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Oyuncu ve eşi geçen hafta ortak basın açıklaması yaparak boşanma davası açacaklarını duyurdu. Avukatlar, tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığını, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.

3Velayet annede
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Velayet annede

Ersubaşı, mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Protokole göre tarafların 2 çocuğunun velayeti annede kalacak.

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İki çocuğun tüm bakımları baba tarafından karşılanacak ve çocuklara her ay düzenli olarak nafaka ödenecek.

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Yaklaşık 20 dakika süren duruşmanın ardından ikili, beraber geldikleri adliyeden moralleri bozuk bir şekilde yine beraber ayrıldı.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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