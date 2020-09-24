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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 10:34 | 

Daha iki hafta önce doğum yaptım!

Genç dizi oyuncusu ikinci bebeğini dünyaya getirir getirmez kendini dalgaların kollarına bıraktı.

Backgrid USA

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1DALGALAR ARASINDA
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DALGALAR ARASINDA

Rol aldığı diziyle adını duyuran oyuncu, ikinci bebeğini dünyaya getirdikten yaklaşık iki hafta sonra normal hayatına geri döndü. Önceki gün de sörf yaparken görüntülendi.

2İKİ HAFTA ÖNCE DOĞUM YAPTI
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İKİ HAFTA ÖNCE DOĞUM YAPTI

Oyuncu çift Leighton Meester ile Adam Brody, iki hafta önce ikinci çocuklarına kavuştu. Beş yaşında bir kız çocukları olan Meester ve Brody, şimdi bir de erkek çocuk sahibi oldu.

3GÜNLÜK HAYATA DÖNDÜLER
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GÜNLÜK HAYATA DÖNDÜLER

Leighton Meester ile Adam Brody, ailelerine katılan yeni bebeğin ardından kısa sürede de gündelik hayatlarına geri döndü. 34 yaşındaki Meester ile 40 yaşındaki Brody, önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi.

4BİR KIZ BİR ERKEK İKİ ÇOCUK
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BİR KIZ BİR ERKEK İKİ ÇOCUK

Gossip Girl adlı diziyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Meester, kızı Arlo Day ile iki haftalık erkek bebeğini kumsalda güvenli ellere teslim etti ve kocası Adam Brody ile birlikte dalgaların keyfini çıkardı.

5HAMİLELİK KİLOLARINI HENÜZ VERMEDİ
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HAMİLELİK KİLOLARINI HENÜZ VERMEDİ

Meester'ın henüz hamilelik kilolarını veremediği ancak eski atletik yapısının yerinde olduğu göründü. Meester, uzun uzun sörf yaparak dalgaların keyfini çıkardı. 

6KIYAFET DEĞİŞTİRDİLER
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KIYAFET DEĞİŞTİRDİLER

Ünlü çift daha sonra plaj yakınlarında park ettikleri araçlarına gidip üzerlerini değiştirdi. Sörf kıyafetlerini çıkarıp plaj giysilerini giyen çift, daha sonra çocuklarının yanına döndü.

7MEESTER CEZAEVİNDE DOĞDU
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MEESTER CEZAEVİNDE DOĞDU

Leighton Meester, 1986 yılında Teksas'ta dünyaya geldi. O sırada annesi uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olduğu için 3 aylıkken bir akrabasının yayına yollandı. Annesi serbest kaldıktan sonra tekrar onun yanına döndü. 

8BİR DİZİYLE ŞÖHRET GELDİ
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BİR DİZİYLE ŞÖHRET GELDİ

Leighton Meester il olarak Surface adlı dizide rol aldı. Daha sonra 23, Houses gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat ona asıl şöhretini Gossip Girl adlı dizi kazandırdı.

9O DA DİZİ YILDIZI
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O DA DİZİ YILDIZI

Adam Brody ise The O.C adlı diziyle adını duyurdu. Bu dizideki Seth Cohen rolü ona kendisinin bile beklemediği bir şöhret getirdi. Brody bir dönem aynı dizideki rol arkadaşı Rachel Bilson ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat daha sonra bu uzun ilişki bitti. 

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2014 YILINDA EVLENDİLER Leighton Meester ile Adam Brod, 2014 yılında evlendiler. Çift, yaklaşık bir yıllık bir flört döneminin ardından görkemli bir veda partisi yaptı ve sonra sadece aileleri ve yakınlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

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