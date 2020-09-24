Daha iki hafta önce doğum yaptım!

Genç dizi oyuncusu ikinci bebeğini dünyaya getirir getirmez kendini dalgaların kollarına bıraktı.
Backgrid USA
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DALGALAR ARASINDA
Rol aldığı diziyle adını duyuran oyuncu, ikinci bebeğini dünyaya getirdikten yaklaşık iki hafta sonra normal hayatına geri döndü. Önceki gün de sörf yaparken görüntülendi.
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İKİ HAFTA ÖNCE DOĞUM YAPTI
Oyuncu çift Leighton Meester ile Adam Brody, iki hafta önce ikinci çocuklarına kavuştu. Beş yaşında bir kız çocukları olan Meester ve Brody, şimdi bir de erkek çocuk sahibi oldu.
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GÜNLÜK HAYATA DÖNDÜLER
Leighton Meester ile Adam Brody, ailelerine katılan yeni bebeğin ardından kısa sürede de gündelik hayatlarına geri döndü. 34 yaşındaki Meester ile 40 yaşındaki Brody, önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi.
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BİR KIZ BİR ERKEK İKİ ÇOCUK
Gossip Girl adlı diziyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Meester, kızı Arlo Day ile iki haftalık erkek bebeğini kumsalda güvenli ellere teslim etti ve kocası Adam Brody ile birlikte dalgaların keyfini çıkardı.
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HAMİLELİK KİLOLARINI HENÜZ VERMEDİ
Meester'ın henüz hamilelik kilolarını veremediği ancak eski atletik yapısının yerinde olduğu göründü. Meester, uzun uzun sörf yaparak dalgaların keyfini çıkardı.
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KIYAFET DEĞİŞTİRDİLER
Ünlü çift daha sonra plaj yakınlarında park ettikleri araçlarına gidip üzerlerini değiştirdi. Sörf kıyafetlerini çıkarıp plaj giysilerini giyen çift, daha sonra çocuklarının yanına döndü.
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MEESTER CEZAEVİNDE DOĞDU
Leighton Meester, 1986 yılında Teksas'ta dünyaya geldi. O sırada annesi uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olduğu için 3 aylıkken bir akrabasının yayına yollandı. Annesi serbest kaldıktan sonra tekrar onun yanına döndü.
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BİR DİZİYLE ŞÖHRET GELDİ
Leighton Meester il olarak Surface adlı dizide rol aldı. Daha sonra 23, Houses gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat ona asıl şöhretini Gossip Girl adlı dizi kazandırdı.
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O DA DİZİ YILDIZI
Adam Brody ise The O.C adlı diziyle adını duyurdu. Bu dizideki Seth Cohen rolü ona kendisinin bile beklemediği bir şöhret getirdi. Brody bir dönem aynı dizideki rol arkadaşı Rachel Bilson ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat daha sonra bu uzun ilişki bitti.
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2014 YILINDA EVLENDİLER Leighton Meester ile Adam Brod, 2014 yılında evlendiler. Çift, yaklaşık bir yıllık bir flört döneminin ardından görkemli bir veda partisi yaptı ve sonra sadece aileleri ve yakınlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi.