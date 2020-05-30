Dağhan Külegeç: Klipte oynamamak benim hatam

"Benim için çok zor bir dönemdi ‘Kavak Yelleri’. Bazı zorluklar yaşadım. Jale Hanım klip için bana ulaşınca, aramızda bir iletişimsizlik oldu. Benim payım var daha çok bu iletişimsizlikte. Hem eskiden hem de bu videonun yapım aşamasında bir şeyler oldu."