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Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 08:51,

Dağhan Külegeç: Klipte oynamamak benim hatam

Kavak Yelleri” dizisinin oyuncuları yıllar sonra Pinhani’nin “Dön Bak Dünyaya” klibinde bir araya geldi. Dağhan Külegeç’in klipte neden yer almadığı merak konusu oldu.

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Instagram’daki Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı hesabında gerçekleşen canlı yayına katılan Külegeç, klipte neden oynamadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Öncelikle klip olayı Pinhani’nin değil, ‘Kavak Yelleri’nin yönetmenlerinden Jale (İncekol) Hanım’ın düşüncesiydi. Benim için durumlar karışıktı. Yönetmenle haberlerimiz çıkmıştı ama olmadı öyle bir şey. Bir şeyler oldu ama fiziksel olarak kimse kimseye bir şey yapmadı. (2009 yılında Külegeç’in sette İncekol’a sandalye fırlatıp seti terk ettiği öne sürülmüştü.)"

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"Benim için çok zor bir dönemdi ‘Kavak Yelleri’. Bazı zorluklar yaşadım. Jale Hanım klip için bana ulaşınca, aramızda bir iletişimsizlik oldu. Benim payım var daha çok bu iletişimsizlikte. Hem eskiden hem de bu videonun yapım aşamasında bir şeyler oldu."

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"Derine girmeyeceğim ama her şeye rağmen klipte olmam gerekiyordu. Benim hatam. Bütün sevenlerden özür dilerim. Benim düşüncesizliğim, biraz tembelliğim, biraz eskiler, biraz da telif konuları falan."

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"Herkesten tekrar özür dilerim. İş şirketlere ait olabilir ama dizinin duygusu seyreden insanlara ait. Ben de o duyguya vefasızlık göstermiş bulundum. Son klip hariç hiçbir şeyden pişman değilim. Bir sonraki pandemide her klipte olacağım, söz.”

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