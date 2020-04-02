Coronavirüse yakalanan model anlattı: Tek bir düzgün cümle bile kuramıyordum
Coronavirüsün sebep olduğu Covid- 19 hastalığına yakalanan Victoria's Secret modeli Alexina Graham yaşadıklarını anlattı. 30 yaşındaki Graham "Korkuyordum ve acı içindeydim" diye konuştu. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra evinde dinlenen Graham, gün gün yaşadıklarını anlattı.
AP, SPLASH NEWS, BACKGRID USA, INSTAGRAM
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1
ÖNCE ZEHİRLENDİĞİMİ SANDIM
ABD'nin New York kentinde yaşayan ancak karantina döneminde yalnız kalmamak için İngiltere'deki kız kardeşinin yanına giden Alexina Graham, zor günler geçirdiğini söyledi. Model semptomların başladığı ilk gün zehirlendiğini sandığını anlattı.
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KUSTUM, ATEŞİM ÇIKTI, NEFES ALAMADIM
Model, ilk gün birçok defa kustuğunu anlattı. Graham "Korkunçtu. İlk gün birçok kez kustum" diye anlattı. Ertesi gün ateşinin çıktığını ve nefes darlığı yaşamaya başladığını anlattı Graham.
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ATEŞ YÜZÜNDEN SERSEM GİBİ OLDUM
Yükselen ateş yüzünden sersem gibi olduğunu anlatan Graham "Konuşma yeteneğimi kaybettim, doğru düzgün bir cümle bir kuramıyordum. Çünkü ciğerlerim buna izin vermiyordu" diye anlatmayı sürdürdü.
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YEMEK BİLE ACI VERİYORDU
Evindeyken banyoya yalnız başına gidip gelemediğini söyleyen Alexina Graham "Yemek yemek bile acı vericiydi" diye anlattı.
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HERKES ÇOK DİKKAT ETMELİ
Hastanadeki tedavisinin ardından evine giden Alexina Graham, herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı.