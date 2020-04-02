Coronavirüse yakalanan model anlattı: Tek bir düzgün cümle bile kuramıyordum

ATEŞ YÜZÜNDEN SERSEM GİBİ OLDUM Yükselen ateş yüzünden sersem gibi olduğunu anlatan Graham "Konuşma yeteneğimi kaybettim, doğru düzgün bir cümle bir kuramıyordum. Çünkü ciğerlerim buna izin vermiyordu" diye anlatmayı sürdürdü.