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Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 09:53, /

Coronavirüse yakalanan model anlattı: Tek bir düzgün cümle bile kuramıyordum

Coronavirüsün sebep olduğu Covid- 19 hastalığına yakalanan Victoria's Secret modeli Alexina Graham yaşadıklarını anlattı. 30 yaşındaki Graham "Korkuyordum ve acı içindeydim" diye konuştu. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra evinde dinlenen Graham, gün gün yaşadıklarını anlattı.

AP, SPLASH NEWS, BACKGRID USA, INSTAGRAM

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1ÖNCE ZEHİRLENDİĞİMİ SANDIM

ÖNCE ZEHİRLENDİĞİMİ SANDIM

ABD'nin New York kentinde yaşayan ancak karantina döneminde yalnız kalmamak için İngiltere'deki kız kardeşinin yanına giden Alexina Graham, zor günler geçirdiğini söyledi. Model semptomların başladığı ilk gün zehirlendiğini sandığını anlattı.

2KUSTUM, ATEŞİM ÇIKTI, NEFES ALAMADIM

KUSTUM, ATEŞİM ÇIKTI, NEFES ALAMADIM

Model, ilk gün birçok defa kustuğunu anlattı. Graham "Korkunçtu. İlk gün birçok kez kustum" diye anlattı. Ertesi gün ateşinin çıktığını ve nefes darlığı yaşamaya başladığını anlattı Graham.

3ATEŞ YÜZÜNDEN SERSEM GİBİ OLDUM

ATEŞ YÜZÜNDEN SERSEM GİBİ OLDUM

Yükselen ateş yüzünden sersem gibi olduğunu anlatan Graham "Konuşma yeteneğimi kaybettim, doğru düzgün bir cümle bir kuramıyordum. Çünkü ciğerlerim buna izin vermiyordu" diye anlatmayı sürdürdü.

4YEMEK BİLE ACI VERİYORDU

YEMEK BİLE ACI VERİYORDU

Evindeyken banyoya yalnız başına gidip gelemediğini söyleyen Alexina Graham "Yemek yemek bile acı vericiydi" diye anlattı.

5HERKES ÇOK DİKKAT ETMELİ

HERKES ÇOK DİKKAT ETMELİ

Hastanadeki tedavisinin ardından evine giden Alexina Graham, herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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