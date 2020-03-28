Coronavirüse aldırmadan parkta gezdiler

Tom Cruise ile Katie Holmes'un tek çocuğu Suri büyüdü... Bebekliğinde bir moda ikonuna dönüşen ancak anne ve babasının boşanmasından sonra gözlerden uzak bir hayat sürdüren Suri Cruise, önceki gün New York'ta park gezisinde görüntülendi.
SPLASH NEWS
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1
BOYU ANNESİNE YETİŞTİ
Annesi Katie Holmes ile birlikte parkta köpeğini gezdiren Suri'nin boyunun annesine yetiştiği dikkatlerden kaçmadı.
2
FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ
Kendisine büyük gelen bir mont giyen 13 yaşına gelen Suri, fotoğraflarının çekildiğini fark etti.
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TEPKİ VERMEDEN YOLUNA DEVAM ETTİ
Bundan çok hoşlanmasa da tepki göstermeyen Suri Cruise annesiyle birlikte parkta yürüyüşünü sürdürdü.
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VİRÜS ONLARI ETKİLEMEDİ
Katie Holmes ile Suri'nin, coronavirüs salgınının en çok etkilediği yerlerden biri olan New York'ta evlerinde izole olmayıp günlük hayatlarını normal şekilde sürdürmesi de dikkat çekti.
5
ESNEYEREK GEZDİ
Bu arada Holmes yürürken sık sık esnedi. Bunu yaparken de elini cebinden çıkarmadan yoluna devam etti.