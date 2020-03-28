MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCoronavirüse aldırmadan parkta gezdiler
GeriMagazin Coronavirüse aldırmadan parkta gezdiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 12:52, /

Coronavirüse aldırmadan parkta gezdiler

Tom Cruise ile Katie Holmes'un tek çocuğu Suri büyüdü... Bebekliğinde bir moda ikonuna dönüşen ancak anne ve babasının boşanmasından sonra gözlerden uzak bir hayat sürdüren Suri Cruise, önceki gün New York'ta park gezisinde görüntülendi.

SPLASH NEWS

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BOYU ANNESİNE YETİŞTİ

BOYU ANNESİNE YETİŞTİ

Annesi Katie Holmes ile birlikte parkta köpeğini gezdiren Suri'nin boyunun annesine yetiştiği dikkatlerden kaçmadı.

2FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Kendisine büyük gelen bir mont giyen 13 yaşına gelen Suri, fotoğraflarının çekildiğini fark etti.

3TEPKİ VERMEDEN YOLUNA DEVAM ETTİ

TEPKİ VERMEDEN YOLUNA DEVAM ETTİ

Bundan çok hoşlanmasa da tepki göstermeyen Suri Cruise annesiyle birlikte parkta yürüyüşünü sürdürdü.

4VİRÜS ONLARI ETKİLEMEDİ

VİRÜS ONLARI ETKİLEMEDİ

Katie Holmes ile Suri'nin, coronavirüs salgınının en çok etkilediği yerlerden biri olan New York'ta evlerinde izole olmayıp günlük hayatlarını normal şekilde sürdürmesi de dikkat çekti.

5ESNEYEREK GEZDİ

ESNEYEREK GEZDİ

Bu arada Holmes yürürken sık sık esnedi. Bunu yaparken de elini cebinden çıkarmadan yoluna devam etti.

6
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi