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Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 10:00, /

Corona virüs karantinasındaki ünlü evinin garajında böyle yakalandı

Milyonlarca insanın evlerinden dışarıya atmaya korktuğu bu günlerde ünlüler de aileleriyle birlikte sosyal izolasyona girdi.

BACKGRID UK, INSTAGRAM

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1HAYATIN AKIŞI DEĞİŞTİ

HAYATIN AKIŞI DEĞİŞTİ

Coronavirüs nedeniyle tüm dünyada milyonlarca kişi kendini gönüllü karantinaya aldı. Çok zorundu olmadıkça evlerinden çıkamadıkları için de hayatlarında büyük değişiklikler oldu. Bu durum gösteri dünyasının ünlülerini de ekledi.

2PAPARAZZİLER GARAJDA YAKALADI

PAPARAZZİLER GARAJDA YAKALADI

Bunlardan biri de model Rosie Huntington Whiteley. Aktör Jason Statham ile nişanlı olan bir çocuk annesi Whiteley, zaman zaman zorunlu alışverişe çıktığında ya da bisikletle gezerken görüntüleniyordu. Fakat bu kez paparazziler onu kendi evinin garajında yakaladı.

3SPOR SALONLARI KAPALI

SPOR SALONLARI KAPALI

Virüsün en çok yayıldığı yerlerden biri olan Los Angeles'ta yaşayan 32 yaşındaki Huntington Whiteley, spor salonları kapalı olduğu için günlük egzersizlerini evinin garajında yapıyor.

4BENİ GÖRÜNTÜLÜYORLAR

BENİ GÖRÜNTÜLÜYORLAR

Ünlü model, yine evinin garajında egzersiz rutinini tamamlarken, kendisini adım adım takip eden paparazzilere yakalandı. Bir ara cep telefonuyla ilgilenen model, fotoğraflarının çekildiğini hisseTti ve etrafı inceledi.

5MUTLU BERABERLİK

MUTLU BERABERLİK

Rosie Huntington Whiteley, uzun süredir oyuncu Jason Statham ile birlikte. Çiftin bir erkek çocuğu bulunuyor.

6ÜNLÜLER DE EVDE

ÜNLÜLER DE EVDE

Tüm dünyada milyonlarca kişi evlerine kapandı. Günlük hayatlarından, sıradan alışkanlıklarından uzaklaşanlar evlerinde yeni bir yaşam kurdu bir süreliğine. Buna ünlüler de dahil. Meslekleri ve programları gereği şehirden şehire ülkeden ülkeye gezen ünlüler de evlerine çekildi. Aileleriyle her zamankinden daha çok vakit geçiren ünlüler sosyal medyadan da ilginç paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan örnekler.

7KIZIM MANİKÜR YAPTI

KIZIM MANİKÜR YAPTI

Ünlü oyuncu Mark Wahlberg, sosyal izolasyon sırasında çocuklarıyla her zamankinden daha çok vakit geçiriyor, onlarla oyunlar oynuyor. Aktör, bir ara kızının kendisine manikür yapmasına ve hatta tırnaklarına oje sürmesine izin verdi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

8BERBERLER KAPALI

BERBERLER KAPALI

Spice Girls grubunun üyelerinden Geri Halliwell de kocası Christian Horner'ın saçlarını kesti.

9NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM

NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM

Halliwell, o anları da "Ne yaptığımı biliyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

10BEBEĞİMLE İLGİLENİYORUM

BEBEĞİMLE İLGİLENİYORUM

Kısa bir süre önce Roman adını verdiği bir bebek dünyaya getiren Lucy Mecklenburgh ise bütün vaktini ona ayırıyor.

11KOLLARINDA GÜVEN HİSSETTİĞİN...

KOLLARINDA GÜVEN HİSSETTİĞİN...

Bir dönemin çocuk yıldızı Brooke Shields da coronavirüs salgınını evinde sosyal izolasyon yöntemiyle atlatmaya çalışan ünlülerden. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Shields, zaman zaman evinden çektiği fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.2001 yılında evlendiği Chris Henchy ile bir kanepede yatarken çekilen pozuna Instagram sayfasında yer veren Shields "Herkes, kendini güvende hissettiği birinin kollarında rahatı bulur. Evde kalın" diye seslendi takipçilerine. Shields'ın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

12ARTIK HERKES EVİNDE

ARTIK HERKES EVİNDE

13DÖRT ÇOCUKLU KARANTİNA

DÖRT ÇOCUKLU KARANTİNA

Nişanlı olan Jennifer Lopez ile Alex Rordiguez de dört çocukla evlerinde karantinaya çekildi. Lopez'in Marc Anthony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ve Rodriguez'in eski eşinden olan iki kızıyla bir arada olan aile günlerini malikanelerinin bahçesinde oyun oynayarak geçiriyor.

14DAĞLARDAKİ MAVİ EV

DAĞLARDAKİ MAVİ EV

Bir döneme damgasını vuran model Helena Christensen, corona virüs karantinasını New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında bulunan kır evinde geçiriyor.

15KARANTİNALI GÜNLERİMİN ÖZETİ

KARANTİNALI GÜNLERİMİN ÖZETİ

19 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle birlikte doğaya sığınan Christensen, Instagram sayfasından da sık sık karantina günlerinin özetini sunan fotoğraf ve videolar paylaşıyor.

16BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ

BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ

 51 yaşındaki Christensen, günden güne değişen bir gün kar yağan dağlarda bir gün de baharı karşılayan nehir kenarında çektiği fotoğraflarıyla takipçilerinden de çok sayıda beğeni alıyor.

17EVİM GÜZEL EVİM

EVİM GÜZEL EVİM

Yaşamının büyük bir bölümünü New York, Manhattan'da sürdüren Helena Christensen, New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında da bir kır evine sahip. Ünlü model bu evin çeşitli bölümlerinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşıyor.

18ŞEHİRDEN KAÇIP BURAYA GELİYOR

ŞEHİRDEN KAÇIP BURAYA GELİYOR

Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

19DEKORASYON FİKİRLERİ

DEKORASYON FİKİRLERİ

Takipçileri ünlü modele, özellikle ev dekorasyonu ile ilgili sorular yöneltiyor.  Aynı zamanda bir fotoğrafçı da olan Christensen, bu paylaşımların bir bölümünü, 2002'de satın aldığı ve hala kullandığı fotoğraf makinesiyle çektiğini de söylüyor. 

20KARANTİNA GÜNLÜKLERİ

KARANTİNA GÜNLÜKLERİ

Gösteri dünyasının ünlüleri sık sık sosyal medya hesaplarından takipçilerine gündelik yaşamlarına ilişkin paylaşımlar yapıyor. İşte ünlülerin karantina günlüklerinden sayfalar.

21ÇAMAŞIR ODASI DANSI

ÇAMAŞIR ODASI DANSI

Kısa bir süredir birlikte olan şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans da bunlardan biri. Scherzinger, sosyal medya hesabından takipçilerine sık sık günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapıyor. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de bu "çamaşır odası dansı" oldu.

22BEĞENİ YAĞDI

BEĞENİ YAĞDI

Scherzinger, Instagram hesabından paylaştığı videoda önce çamaşırlarını asıyor. Ardından sevgilisi Evans yanına gelip onu bir gül uzatıyor. Nicole Scherzinger'in paylaştığı bu video takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.Scherzinger gülü aldıktan sonra da arka planda çalan müzik eşliğinde dans ediyor.

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Nicole Scherzinger ve Thom Evans önce çamaşırlarını astı sonra da dansa başladı

24TUVALET KAĞIDI SEKTİRME

TUVALET KAĞIDI SEKTİRME

Karantina günlerinde sosyal medyada öne çıkan akımlardan biri de "tuvalet kağıdı sektirme." Ünlü ya da ünsüz birçok kişi bu tür videolarını paylaşıp birbirine meydan okuyor. İşte bunlardan biri de Diplo.

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Diplo, evinin bahçesinde çektiği tuvalet kağıdı sektirme videosuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

26EVDE KALIN

EVDE KALIN

Üç çocuk annesi Jessica Alba da sosyal izolasyon günlerinde üç çocuğuyla çok vakit geçiriyor. Onlarla birlikte çektiği eğlenceli videoları sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

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Sık sık da neden evde kalmak gerektiğine dair mesajlar paylaşıyor Alba.

28VAKİT GEÇİRMEK GEREK

VAKİT GEÇİRMEK GEREK

24 yaşındaki Dua Lipa, köpük dolu bir küvette çektiği pozlarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Lipa'nın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

29İKİ MİLYON BEĞENİ

İKİ MİLYON BEĞENİ

Genç şarkıcının köpüklü küvet pozları yaklaşık bir günde 2 milyona yakın beğeni aldı.

30KARANTİNA MODELİ

KARANTİNA MODELİ

Eski model Paulina Porizkova da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ünlülerden. Porizkova, "Karantinada beşinci gün" notuyla yaptığı bu paylaşımda saçlarını oğullarının şampuanı ve kuyu suyuyla yıkadığını sonra da kurutmadan sarıp mutfakta temizlik yaptığını anlattı. İşi bittiğinde ise ortaya böyle bir görüntü çıktığını yazdı." Paulina Porizkova'ın bu paylaşımına takipçilerinden esprili yorumlar geldi. 

31ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Arnold Schwarzenegger sosyal medya sayfasında iki midillisiyle birlikte çekilen bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncu "Olabildiğince evde oturun. Uzmanları dinleyin, aptallara aldırmayın. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz mesajını paylaştı.

32HAYRANLARINA KONSER

HAYRANLARINA KONSER

Genç şarkıcı Lizzo evinden dışarı çıkmıyor. Şifalı olduğuna inandığı taşların önünde de takipçileri için flütüyle mini konserler veriyor.

33KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Taylor Swift ise çok sevdiği kedisinin yuvasında çekilen bir pozunu "Meredith için, kendi kendini karantinaya almak yaşam biçimi. Meredith gibi ol" mesajıyla paylaştı.

34RESİM YAPIYOR

RESİM YAPIYOR

Sharon Stone ise evinde oturduğu zamanları resim yaparak değerlendiriyor.

35İZOLE HAYAT

İZOLE HAYAT

Bu da Lady Gaga'nın kendi kendini izole ettiği evinden bir kare.

36SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

Emily Ratajkowski ve kocası, köpekleriyle birlikte ev pozu verdi. Ünlü model ve oyuncu köpeklerinin ihtiyacı için belli zamanlarda sokağa çıkıyor.

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Camila Cabello da bu tür zor zamanlarda meditasyon yapmanın olumlu fikirleri güçlendirdiğini belirtti.

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