Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 10:00,
Corona virüs karantinasındaki ünlü evinin garajında böyle yakalandı
Milyonlarca insanın evlerinden dışarıya atmaya korktuğu bu günlerde ünlüler de aileleriyle birlikte sosyal izolasyona girdi.
BACKGRID UK, INSTAGRAM
HAYATIN AKIŞI DEĞİŞTİ
Coronavirüs nedeniyle tüm dünyada milyonlarca kişi kendini gönüllü karantinaya aldı. Çok zorundu olmadıkça evlerinden çıkamadıkları için de hayatlarında büyük değişiklikler oldu. Bu durum gösteri dünyasının ünlülerini de ekledi.
SPOR SALONLARI KAPALI
Virüsün en çok yayıldığı yerlerden biri olan Los Angeles'ta yaşayan 32 yaşındaki Huntington Whiteley, spor salonları kapalı olduğu için günlük egzersizlerini evinin garajında yapıyor.
MUTLU BERABERLİK
Rosie Huntington Whiteley, uzun süredir oyuncu Jason Statham ile birlikte. Çiftin bir erkek çocuğu bulunuyor.
ÜNLÜLER DE EVDE
Tüm dünyada milyonlarca kişi evlerine kapandı. Günlük hayatlarından, sıradan alışkanlıklarından uzaklaşanlar evlerinde yeni bir yaşam kurdu bir süreliğine. Buna ünlüler de dahil. Meslekleri ve programları gereği şehirden şehire ülkeden ülkeye gezen ünlüler de evlerine çekildi. Aileleriyle her zamankinden daha çok vakit geçiren ünlüler sosyal medyadan da ilginç paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan örnekler.
KIZIM MANİKÜR YAPTI
Ünlü oyuncu Mark Wahlberg, sosyal izolasyon sırasında çocuklarıyla her zamankinden daha çok vakit geçiriyor, onlarla oyunlar oynuyor. Aktör, bir ara kızının kendisine manikür yapmasına ve hatta tırnaklarına oje sürmesine izin verdi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
KOLLARINDA GÜVEN HİSSETTİĞİN...
Bir dönemin çocuk yıldızı Brooke Shields da coronavirüs salgınını evinde sosyal izolasyon yöntemiyle atlatmaya çalışan ünlülerden. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Shields, zaman zaman evinden çektiği fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.2001 yılında evlendiği Chris Henchy ile bir kanepede yatarken çekilen pozuna Instagram sayfasında yer veren Shields "Herkes, kendini güvende hissettiği birinin kollarında rahatı bulur. Evde kalın" diye seslendi takipçilerine. Shields'ın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
DÖRT ÇOCUKLU KARANTİNA
Nişanlı olan Jennifer Lopez ile Alex Rordiguez de dört çocukla evlerinde karantinaya çekildi. Lopez'in Marc Anthony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ve Rodriguez'in eski eşinden olan iki kızıyla bir arada olan aile günlerini malikanelerinin bahçesinde oyun oynayarak geçiriyor.
KARANTİNALI GÜNLERİMİN ÖZETİ
19 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle birlikte doğaya sığınan Christensen, Instagram sayfasından da sık sık karantina günlerinin özetini sunan fotoğraf ve videolar paylaşıyor.
EVİM GÜZEL EVİM
Yaşamının büyük bir bölümünü New York, Manhattan'da sürdüren Helena Christensen, New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında da bir kır evine sahip. Ünlü model bu evin çeşitli bölümlerinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşıyor.
DEKORASYON FİKİRLERİ
Takipçileri ünlü modele, özellikle ev dekorasyonu ile ilgili sorular yöneltiyor. Aynı zamanda bir fotoğrafçı da olan Christensen, bu paylaşımların bir bölümünü, 2002'de satın aldığı ve hala kullandığı fotoğraf makinesiyle çektiğini de söylüyor.
ÇAMAŞIR ODASI DANSI
Kısa bir süredir birlikte olan şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans da bunlardan biri. Scherzinger, sosyal medya hesabından takipçilerine sık sık günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapıyor. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de bu "çamaşır odası dansı" oldu.
BEĞENİ YAĞDI
Scherzinger, Instagram hesabından paylaştığı videoda önce çamaşırlarını asıyor. Ardından sevgilisi Evans yanına gelip onu bir gül uzatıyor. Nicole Scherzinger'in paylaştığı bu video takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.Scherzinger gülü aldıktan sonra da arka planda çalan müzik eşliğinde dans ediyor.
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