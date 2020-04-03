Corona virüs karantinasındaki ünlü evinin garajında böyle yakalandı

ÜNLÜLER DE EVDE Tüm dünyada milyonlarca kişi evlerine kapandı. Günlük hayatlarından, sıradan alışkanlıklarından uzaklaşanlar evlerinde yeni bir yaşam kurdu bir süreliğine. Buna ünlüler de dahil. Meslekleri ve programları gereği şehirden şehire ülkeden ülkeye gezen ünlüler de evlerine çekildi. Aileleriyle her zamankinden daha çok vakit geçiren ünlüler sosyal medyadan da ilginç paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan örnekler.