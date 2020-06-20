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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 10:45,

Çocuklarımın iyiliği için boşandım

Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir zamanlar Hollywood'un "altın çifti" unvanını taşıyordu. Magazin basınının onlara verdiği isimle Brangelina, altı çocuklu ve mutlu aileleriyle herkesin gıpta ederek baktığı ve örnek gösterdiği bir çiftti.

Avalon, Backgrid USA

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1EVLİLİK KISA SÜRDÜ
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EVLİLİK KISA SÜRDÜ

Fakat sonra işler umulduğu gibi ilerlemedi. Evlendikten kısa bir süre sonra boşanmaya karar verdikleri duyuldu. Önceleri herkes bunu söylenti sansa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Çift, epey zorlu bir sürecin ardından yollarını ayırdı.

2İLK KEZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ
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İLK KEZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

İşte bu süre boyunca ne Angelina Jolie ne de Brad Pitt boşanmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Ancak, boşandıktan sonra kendini tamamen işine ve çocuklarına adayan Angelina Jolie, bu konudaki nadir açıklamalardan birini Vogue dergisi için yaptı.

3ÇOCUKLARIMIN İYİLİĞİ İÇİN
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ÇOCUKLARIMIN İYİLİĞİ İÇİN

45 yaşındaki Jolie, verdiği röportajda "çocuklarının iyiliği için" boşanma kararı aldığını söyledi. Ünlü yıldız bunun da doğru bir karar olduğunun altını çizdi.

4ÇOCUKLARIM GÜÇLÜ VE CESUR İNSANLAR
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ÇOCUKLARIM GÜÇLÜ VE CESUR İNSANLAR

Angelina Jolie, altı çocuğunu "çok cesur ve güçlü genç insanlar" diyerek tanımladı.

5SESSİZLİĞİMDEN YARARLANDILAR
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SESSİZLİĞİMDEN YARARLANDILAR

Jolie, Brad Pitt'ten boşanmasıyla ilgili olarak: "Doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum. Bazıları benim sessizliğimden yararlandı, ama çocuklar medyada kendileri ile ilgili yayılan yalanları görüyorlar" diye konuştu.

6ÇOCUKLARIYLA YAŞIYOR
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ÇOCUKLARIYLA YAŞIYOR

Angelina Jolie, boşanmanın ardından, velayetleri için büyük uğraş verdiği çocukları 16 yaşındaki Pax Thien, 15 yaşındaki Zahara, 11 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox ile birlikte yaşıyor.

7BÜYÜK OĞLU ÜNİVERSİTE İÇİN EVDEN AYRILDI
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BÜYÜK OĞLU ÜNİVERSİTE İÇİN EVDEN AYRILDI

18 yaşındaki oğlu ve ilk çocuğu Maddox, yüksek öğrenim için Güney Kore'ye gitmişti, ancak koronavirüs salgını nedeniyle evine döndü.

8POZİTİF ANLAM
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POZİTİF ANLAM

Angelina Jolie, evlerinde "evlat edinme" ve "yetimhane" gibi kelimelerin pozitif algılandığını da sözlerine ekledi.

9GÖZLERİNİN İÇİNE İLK KEZ BAKTIĞIMDA
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GÖZLERİNİN İÇİNE İLK KEZ BAKTIĞIMDA

Ünlü yıldız evlatlık çocuklarıyla ilgili olarak da "Onlarla hamilelik hakkında konuşamam. Ama onları bulma serüvenimi ve gözlerinin içine ilk kez bakmanın nasıl bir şey olduğunu konuşabilirim" dedi.

10NEREDEN GELDİKLERİNİ BİLMELİLER
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NEREDEN GELDİKLERİNİ BİLMELİLER

Jolie evlatlık çocuklarıyla ilgili olarak da "köklerinin ait olduğu yerlerle ilgilerini asla kaybetmemeleri gerektiğin de vurguladı. Jolie, çocuklarının farklı ülkelerden ve köklerden gelmesiyle ilgili olarak "Onları onurlandırın, onlardan öğrenin. Bu çıkabileceğiniz en harika yolculuk" diye konuştu.

11FARKLI ÜLKELERDEN
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FARKLI ÜLKELERDEN

Angelina Jolie, ilk çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan kızı Zahara'yı Etiyopya'dan ve oğlu Pax Thien'i de Vietnam'dan evlat edindi.

12ONLAR DA FARKLI ÜLKELERDE DOĞDU
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ONLAR DA FARKLI ÜLKELERDE DOĞDU

Brad Pitt ile ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Namibya'ya ikizleri Vivienne ve Knox da annesinin köklerinin de uzandığı Fransa'da dünyaya geldi.

13BÜYÜK AŞK
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BÜYÜK AŞK

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2004'te birlikte oynadıkları Bay ve Bayan Smith adlı filmin setinde tanıştı. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt bu aşk uğruna ondan boşandı.

14İKİ YIL SONRA BOŞANMA KARARI
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İKİ YIL SONRA BOŞANMA KARARI

Pitt ve Jolie 2014 yılında çocuklarının şahitliğinde resmi olarak evlendi. Ancak iki yıl sonra boşanmaya karar verdiler.

15ÇOCUKLARIN SOYADI JOLIE PITT
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ÇOCUKLARIN SOYADI JOLIE PITT

Biyolojik çocukları dışında Maddox, Zahara ve Pax Thien, Jolie'nin soyadının yanı sıra Pitt'in de soyadını taşıyor. Çift, boşanmanın ardından çocuklarının velayeti konusunda zorlu bir mücadeleye girişmişti.

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