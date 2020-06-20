Çocuklarımın iyiliği için boşandım

NEREDEN GELDİKLERİNİ BİLMELİLER Jolie evlatlık çocuklarıyla ilgili olarak da "köklerinin ait olduğu yerlerle ilgilerini asla kaybetmemeleri gerektiğin de vurguladı. Jolie, çocuklarının farklı ülkelerden ve köklerden gelmesiyle ilgili olarak "Onları onurlandırın, onlardan öğrenin. Bu çıkabileceğiniz en harika yolculuk" diye konuştu.