Çocuklarımın iyiliği için boşandım

Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir zamanlar Hollywood'un "altın çifti" unvanını taşıyordu. Magazin basınının onlara verdiği isimle Brangelina, altı çocuklu ve mutlu aileleriyle herkesin gıpta ederek baktığı ve örnek gösterdiği bir çiftti.
Avalon, Backgrid USA
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EVLİLİK KISA SÜRDÜ
Fakat sonra işler umulduğu gibi ilerlemedi. Evlendikten kısa bir süre sonra boşanmaya karar verdikleri duyuldu. Önceleri herkes bunu söylenti sansa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Çift, epey zorlu bir sürecin ardından yollarını ayırdı.
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İLK KEZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ
İşte bu süre boyunca ne Angelina Jolie ne de Brad Pitt boşanmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Ancak, boşandıktan sonra kendini tamamen işine ve çocuklarına adayan Angelina Jolie, bu konudaki nadir açıklamalardan birini Vogue dergisi için yaptı.
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ÇOCUKLARIMIN İYİLİĞİ İÇİN
45 yaşındaki Jolie, verdiği röportajda "çocuklarının iyiliği için" boşanma kararı aldığını söyledi. Ünlü yıldız bunun da doğru bir karar olduğunun altını çizdi.
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ÇOCUKLARIM GÜÇLÜ VE CESUR İNSANLAR
Angelina Jolie, altı çocuğunu "çok cesur ve güçlü genç insanlar" diyerek tanımladı.
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SESSİZLİĞİMDEN YARARLANDILAR
Jolie, Brad Pitt'ten boşanmasıyla ilgili olarak: "Doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum. Bazıları benim sessizliğimden yararlandı, ama çocuklar medyada kendileri ile ilgili yayılan yalanları görüyorlar" diye konuştu.
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ÇOCUKLARIYLA YAŞIYOR
Angelina Jolie, boşanmanın ardından, velayetleri için büyük uğraş verdiği çocukları 16 yaşındaki Pax Thien, 15 yaşındaki Zahara, 11 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox ile birlikte yaşıyor.
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BÜYÜK OĞLU ÜNİVERSİTE İÇİN EVDEN AYRILDI
18 yaşındaki oğlu ve ilk çocuğu Maddox, yüksek öğrenim için Güney Kore'ye gitmişti, ancak koronavirüs salgını nedeniyle evine döndü.
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POZİTİF ANLAM
Angelina Jolie, evlerinde "evlat edinme" ve "yetimhane" gibi kelimelerin pozitif algılandığını da sözlerine ekledi.
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GÖZLERİNİN İÇİNE İLK KEZ BAKTIĞIMDA
Ünlü yıldız evlatlık çocuklarıyla ilgili olarak da "Onlarla hamilelik hakkında konuşamam. Ama onları bulma serüvenimi ve gözlerinin içine ilk kez bakmanın nasıl bir şey olduğunu konuşabilirim" dedi.
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NEREDEN GELDİKLERİNİ BİLMELİLER
Jolie evlatlık çocuklarıyla ilgili olarak da "köklerinin ait olduğu yerlerle ilgilerini asla kaybetmemeleri gerektiğin de vurguladı. Jolie, çocuklarının farklı ülkelerden ve köklerden gelmesiyle ilgili olarak "Onları onurlandırın, onlardan öğrenin. Bu çıkabileceğiniz en harika yolculuk" diye konuştu.
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FARKLI ÜLKELERDEN
Angelina Jolie, ilk çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan kızı Zahara'yı Etiyopya'dan ve oğlu Pax Thien'i de Vietnam'dan evlat edindi.
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ONLAR DA FARKLI ÜLKELERDE DOĞDU
Brad Pitt ile ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Namibya'ya ikizleri Vivienne ve Knox da annesinin köklerinin de uzandığı Fransa'da dünyaya geldi.
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BÜYÜK AŞK
Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2004'te birlikte oynadıkları Bay ve Bayan Smith adlı filmin setinde tanıştı. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt bu aşk uğruna ondan boşandı.
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İKİ YIL SONRA BOŞANMA KARARI
Pitt ve Jolie 2014 yılında çocuklarının şahitliğinde resmi olarak evlendi. Ancak iki yıl sonra boşanmaya karar verdiler.
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ÇOCUKLARIN SOYADI JOLIE PITT
Biyolojik çocukları dışında Maddox, Zahara ve Pax Thien, Jolie'nin soyadının yanı sıra Pitt'in de soyadını taşıyor. Çift, boşanmanın ardından çocuklarının velayeti konusunda zorlu bir mücadeleye girişmişti.