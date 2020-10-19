Çiçek Taksi'nin Abuzer'i Selim Erdoğan cezaevinden çıktı: Herkes ikinci bir şansı hak eder

DOSTLARIM BENİ YALNIZ BIRAKTI 'Sanat dünyası vefasızdır' diye bir algı var. Sizi arayan soran dostlarınız oldu mu? sorusuna da cevap veren Erdoğan; Olgun Şimşek, Necati Akpınar, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci beni hiç yalnız bırakmadı. Hep ziyaret ettiler. Ama içeri girmeden önce hep yanımda olan bazı arkadaşlarım ne aradı, ne de sordu. Bu vefasızlığı da yaşadım, canları sağ olsun. Çok sevdiğim bir söz var; herkes derecesine göre iş yapar.