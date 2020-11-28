Anne- kız bir örnek mayo giydi

27 yaşındaki yıldız, önce kızıyla birlikte denize girdi onunla kumlarda oynadı. Ardından da şezlonga uzandı ve kızını emzirdi.Kamera karşısına geçtiği yarışma programlarıyla tanınan İngiliz yıldız Chloe Goodman, geçen hafta Dubai'de minik kızıyla birlikte tatile çıktı.Nişanlısı Grant Hall'den dünyaya gelen minik Isla ile güneşten ve denizden faydalanmak isteyen Chloe Goodman, onu da yanına alarak Dubai'ye gitti.Bir hafta süren tatilinde de giydiği farklı tasarımlarda renk renk bikinilerle dikkat çekti Goodman. Geçen hafta da kızı ile birlikte plaja gitti.O sırada hem kendisinin hem de minik Isla'nın beyaz üzerine yeşil desenli bir örnek mayoları dikkat çekti. Chloe Goodman, önce kızını denize soktu, sonra onunla kumların üzerinde lürüme egzersizleri yaptı.En son da bir şezlonga uzandı ve minik Isla'yı emzirdi. Anne- kız plajda geçirdikleri keyifli birkaç saatin ardından kaldıkları otele döndüler.