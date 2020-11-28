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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 09:25 | 

Anne- kız bir örnek mayo giydi

 Görev aldığı TV şovlarıyla tanınan ünlü yıldız, minik bebeğiyle çıktığı tatilde görüntülendi.

Backgrid UK

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27 yaşındaki yıldız, önce kızıyla birlikte denize girdi onunla kumlarda oynadı. Ardından da şezlonga uzandı ve kızını emzirdi.

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Kamera karşısına geçtiği yarışma programlarıyla tanınan İngiliz yıldız Chloe Goodman, geçen hafta Dubai'de minik kızıyla birlikte tatile çıktı.

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Nişanlısı Grant Hall'den dünyaya gelen minik Isla ile güneşten ve denizden faydalanmak isteyen Chloe Goodman, onu da yanına alarak Dubai'ye gitti.

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Bir hafta süren tatilinde de giydiği farklı tasarımlarda renk renk bikinilerle dikkat çekti Goodman. Geçen hafta da kızı ile birlikte plaja gitti.

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O sırada hem kendisinin hem de minik Isla'nın beyaz üzerine yeşil desenli bir örnek mayoları dikkat çekti.

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 Chloe Goodman, önce kızını denize soktu, sonra onunla kumların üzerinde lürüme egzersizleri yaptı.

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En son da bir şezlonga uzandı ve minik Isla'yı emzirdi. Anne- kız plajda geçirdikleri keyifli birkaç saatin ardından kaldıkları otele döndüler.

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