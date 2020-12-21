SÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶nemin en gÃ¶zde oyuncularÄ±ndan biri olan Charlie Sheen. BugÃ¼n 55 yaÅŸÄ±nda olan Sheen, son zamanlarda eski hayatÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±.Â BabasÄ± Martin Sheen'in de desteÄŸiyle genÃ§ yaÅŸÄ±nda sinema dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ± Charlie Sheen. O zamana kadar birÃ§ok yapÄ±mda oynamÄ±ÅŸ olsa da 1986 tarihli Platoon (MÃ¼freze) filmindeki performansÄ±, geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.