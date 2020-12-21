OynadÄ±ÄŸÄ± dizide bölüm baÅŸÄ±na milyonlar kazanÄ±rdÄ±: Yeni iÅŸi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±
Bir zamanlar oynadÄ±ÄŸÄ± dizide, bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na yaklaÅŸÄ±k 2 milyon dolar alÄ±rdÄ±. BÃ¼yÃ¼k servetini nasÄ±l harcayacaÄŸÄ±nÄ± bile bilemezdi.
Backgrid USA, Mega, Splash
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Ama ÅŸimdi hayatÄ± da iÅŸleri de tepetaklak oldu. AdÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandallar yÃ¼zÃ¼nden sinema ve TV dÃ¼nyasÄ± tarafÄ±ndan kara listeye alÄ±ndÄ±. Bir zamanlar meslektaÅŸlarÄ±na para yardÄ±mÄ± yaparken kendisi finansal kriz yaÅŸadÄ±. Son dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ ise ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.
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SÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶nemin en gÃ¶zde oyuncularÄ±ndan biri olan Charlie Sheen. BugÃ¼n 55 yaÅŸÄ±nda olan Sheen, son zamanlarda eski hayatÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±.Â BabasÄ± Martin Sheen'in de desteÄŸiyle genÃ§ yaÅŸÄ±nda sinema dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ± Charlie Sheen. O zamana kadar birÃ§ok yapÄ±mda oynamÄ±ÅŸ olsa da 1986 tarihli Platoon (MÃ¼freze) filmindeki performansÄ±, geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
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Kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanan Charlie Sheen, 2003 iles 2011 arasÄ±nda Two and a Half Men dizisinde rol aldÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda ise Ã§alkantÄ±lÄ± hayatÄ± ve dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± Chuck Lorre'a hakaret ettiÄŸi iÃ§in diziden kovuldu.Â Sonra da 2012 ile 2014 arasÄ±nda Anger Management iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.Â
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Ã–zellikle de Two and a Half Men dizisinde bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na 1.7 milyon dolar alÄ±yordu Sheen. 2015 yÄ±lÄ±ndan sonra bazÄ± yapÄ±mlarda oynasa da bir tÃ¼rlÃ¼ eski durumuna dÃ¶nemedi.
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Sheen'in kendine zarar veren kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, birbiri ardÄ±na adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandallar yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ± geri dÃ¶nÃ¼ÅŸsÃ¼z biÃ§imde tepetaklak oldu.
6
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Eski eÅŸi Denise Richards ile kavgalÄ± bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±.
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Hatta bir keresinde Richards ve onunla evliliÄŸinden olan iki kÄ±zÄ± yan odada uyurken bir otel odasÄ±nda bir hayat kadÄ±nÄ±yla ve sonu karakolda biten biten bir skandala imza attÄ±.
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Sonra bir diÄŸer eski eÅŸi Boroke Mueller'den dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸunun dadÄ±sÄ± Julia Stambler ile aÅŸk yaÅŸadÄ±. Sheen, beÅŸ yÄ±l Ã¶nce HIV virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir TV programÄ±nda ilan etti. O noktadan sonra da hayatÄ± bambaÅŸka bir yola girdi.
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Eski eÅŸi Brooke Mueller, evli olduklarÄ± dÃ¶nemde Sheen'in hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden dÃ¼zenli olarak antiviral ilaÃ§lar kullandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
10
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Kredi borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸi iÃ§in Beverly Hills'teki gÃ¶steriÅŸli malikanesini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. Bu sÄ±rada da 6.4 milyon dolar istediÄŸi malikaneye alÄ±cÄ± bulamayÄ±nca fiyatÄ± 3.4 milyona indirdi. Bin dÃ¶nem vergi borcunu Ã¶deyemediÄŸi iÃ§in zor durumda kalan Lindsay Lohan'a yardÄ±m eden Sheen, kendisi darboÄŸaza dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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The Blast adlÄ± sitenin ortaya Ã§Ä±kardÄ±Ä± mahkeme dokÃ¼manlarÄ±na gÃ¶re Sheen, olup bitenlerden sonra kendine dÃ¼zenli bir iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta eÄŸlence dÃ¼nyasÄ± tarafÄ±ndan kara listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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Charlie Sheen ÅŸimdi belki de kariyerinin baÅŸÄ±nda hiÃ§ akla gelmeyen bir yolla hayatÄ±nÄ± kazanÄ±yor. Bir internet sitesi Ã¼zerinden tanesi 398 dolara doÄŸum gÃ¼nÃ¼ ya da diÄŸer Ã¶zel gÃ¼nler iÃ§in kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ kutlama videolarÄ± satÄ±yor.