Ünlü çift dağ evini satıyor

Her ikisi de rol aldıkları dizilerle adlarını duyuran ünlü çift, sadece beş yıl önce satın aldıkları bu gösterişli evi satışa çıkardı. Üstelik piyasanın altında sayılabilecek bir fiyatla.
BACKGRID UK
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Her ikisi de rol aldıkları dizilerle adlarını duyuran ünlü çift, sadece beş yıl önce satın aldıkları bu gösterişli evi satışa çıkardı. Üstelik piyasanın altında sayılabilecek bir fiyatla.
BACKGRID UK
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Dedikoducu Kız (Gossip Girl) dizisinde tanınan Leighton Meester ile The O.C adlı diziyle kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Adam Brody, ünlülerin California'daki gözde bölgelerinden biri olan Topanga'daki evlerini satışa çıkardı. Çift, bu evi beş yıl önce 2.4 milyon dolara satın almıştı. Şimdi ise 3. 2 milyon dolara satıyor. Bu rakam, birçok ünlünün gösterişli mülklerinin bulunduğu bu bölge için ortalamanın altında sayılıyor. Meester ile Brody, bir süredir 4 yaşındaki kızları Arlo Day ile burada yaşıyordu.
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Leighton Meester ile Adrien Brody'nin evi, Malibu ile Calabasas arasındaki dağların yüksek kısımlarında bulunuyor. Çevre dostu olarak tanımlanan bu evin üç tane yatak odası ve üç tane banyosu bulunuyor. Tamamen doğanın içinde, meditatif bir manzara sunan ev, ahşap ayrıntıları ve şöminesiyle de dikkat çekiyor. Salonundaki tavandan tabana uzanan pencereleri ve pencereyi kapılarıyla da doğayla bütünleşiyor çiftin evi.
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İki katlı evin banyoları da doğa manzarasından nasibini alıyor. Ana banyonun küvetinden 360 derece manzara görebilmek mümkün. Tıpkı yatak odaları gibi. Brody ve Meester'ın evinin hatırı sayılır genişlikte bir açık alanı da var. Bahçenin bir bölümü çocuklar için oyun alanına dönüştürülmeye uygun. Kendine özel mahzen de evin özellikleri arasında bulunuyor.
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Adam Brody ve Leighton Meester, çok genç yaşta TV dünyasında isimlerini duyurdu. Leighton Meester, rol aldığı ve önemli karakterlerinden birini canlandırdığı Gossip Girl adlı diziyle parladı. Meester'ın ilginç, belki de filmlere konu olacak bir yaşam öyküsü var. 33 yaşındai ünlü oyuncu, annesinin uyuşturucu ticareti nedeniyle demir parmaklıklar ardında olduğu bir sırada dünyaya gözlerini açtı. Hamileyken cezaevine giren annesi ona bakamayacağı için aile yakınlarına verdi. Meester akrabalarının bakımı altında büyüdü.
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Fakat annesi cezaevinden çıktıktan sonra hemen kızının yanına döndü. Lex adıda bir erkek kardeşi olan Leighton Meester'ın arası annesiyle de gayet iyi. Hayat serüvenine talihsiz bir şekilde başlayan genç oyuncu bir röportajında "Ağzında gümüş kaşıkla doğacak kadar şanslı olan insanları anlamam bunun için çok zor" diye konuşmuştu.
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Leighton Meester; genç yaşta The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) adlı yapımda rol aldıktan sonra oyunculuğa ilgi duymaya başladı. 11 yaşına geldiğinde doğup büyüdüğü Teksas'tan ayrılıp New York'a taşındı. Kısa süre sonra model olarak çalışmaya başladı.
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Leighton Meester, en çok Gossip Girl ile tanınıyor. Fakat onun yanı sıra 24, House, CSI Miami gibi dizilerde de rol aldı. Meester ile Adam Brody, uzun süreli bir flörtün ardından basına duyurmadan nişanlandı. Sonra da 2014 yılında yine sessizce evlendi.
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Meester'in eşi Adam Brody de kendisi gibi oyuncu. Grafik sanatçısı bir anne ile avukat bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi 40 yaşındaki oyuncu. San Diego'da doğup büyüyen Brody, okul hayatında çok da başarılı olamadı. O dönemde en çok zevk aldığı etkinlik sörf yapmaktı.
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Gençlik yıllarında aktör olmak için Hollywood'a gitti. İlk olarak Growing Up Brady adlı yapımda dikkat çekti. İlk önemli rolünü American Pie 2 adlı yapımda üstlendi. Sonra dönemin ünlü dizilerinden Gilmore Girls için kamera karşısına geçti. Fakat en önemli çıkışını The O.C adlı diziye yaptı. Brody oyunculuk kariyerini sinema filmleri ve ağırlıklı olarak TV dizilerinde sürdürüyor.
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Adam Brody ve Leighton Meester'ın dört yaşında Arlo Day Brody adında bir kızı bulunuyor.