Ünlü çift dağ evini satıyor

Dedikoducu Kız (Gossip Girl) dizisinde tanınan Leighton Meester ile The O.C adlı diziyle kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Adam Brody, ünlülerin California'daki gözde bölgelerinden biri olan Topanga'daki evlerini satışa çıkardı. Çift, bu evi beş yıl önce 2.4 milyon dolara satın almıştı. Şimdi ise 3. 2 milyon dolara satıyor. Bu rakam, birçok ünlünün gösterişli mülklerinin bulunduğu bu bölge için ortalamanın altında sayılıyor. Meester ile Brody, bir süredir 4 yaşındaki kızları Arlo Day ile burada yaşıyordu.