Ünlü çift dağ evini satıyor

Leighton Meester; genç yaşta The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) adlı yapımda rol aldıktan sonra oyunculuğa ilgi duymaya başladı. 11 yaşına geldiğinde doğup büyüdüğü Teksas'tan ayrılıp New York'a taşındı. Kısa süre sonra model olarak çalışmaya başladı.