Ceyda Düvenci kızı Melisa ile Amerika'da... 'Masrafları kızım karşılıyor'

'Bence kötü etkilemiyorum' Sosyal medya fenomeni Enes Batur önceki gün bir kız arkadaşıyla Nişantaşı’nda görüntülendi. Yanındaki genç kızın sevgilisi olmadığını söyleyen Enes Batur, “Aşk hayatım yok” dedi. Bir süre önce Milli Piyango İdaresi’nden izinsiz sosyal medyada çekiliş yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılan Batur, konuyla ilgili soruları “Ben vergimi veriyorum. Zaten artık çekiliş de yapmıyorum” diye yanıtladı.



Enes Batur’a sosyal medya fenomenle-rinin gençlere iyi örnek olmadığı yönündeki yorumlar da soruldu. Batur’un yanıtı şöyle oldu: “Bilmiyorum, bence kötü etkilemi-yorum. Ama amacım çok da eğitmek öğretmek değil. Asıl amacım eğlendirmek.” (Sayit DURMAZ)