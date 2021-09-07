Ceyda Düvenci kızı Melisa ile Amerika'da... 'Masrafları kızım karşılıyor'
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Masrafları kızım karşılıyor
Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa’nın tedavisi için ABD Orlando’ya gitti. Kızıyla baş başa vakit geçiren ünlü oyuncu, beyin plastisitesi için terapi yapan merkezde 5 günlük süreç öncesi anlarını takipçileriyle paylaştı. Düvenci, pozlarına şu notu da yazdı: “Orlando’ya geldik. Deliler gibi geziyoruz... Anne-kız baş başa ikimize de iyi geldi. Evimizin erkekleri evde kaldı. Melisa’mın kelimeleriyle söylemem gerekirse ‘Hayallerimiz gerçek olacaksa her şeye değer’. Bu terapi sürecimizin masraflarını kızım karşılıyor. Kızım reklam filminde bizimle oynamayı kabul etti ve kazandığı ile düştük yollara.”
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Pişti oldular
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile eski sevgilisi Hadise aynı elbiseyle poz verip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eyüboğlu’nun bir dergi çekimi için giydiği Sudi Etuz tasarımı kıyafeti Hadise’nin yakın bir zamanda tercih ettiği dikkat çekti. İnternet siteleri “Hangisine daha çok yakışmış?” anketi yaparken ikilinin hayranları “Tesadüfün böylesi” yorumları yaptı.
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'Bence kötü etkilemiyorum'
Sosyal medya fenomeni Enes Batur önceki gün bir kız arkadaşıyla Nişantaşı’nda görüntülendi. Yanındaki genç kızın sevgilisi olmadığını söyleyen Enes Batur, “Aşk hayatım yok” dedi. Bir süre önce Milli Piyango İdaresi’nden izinsiz sosyal medyada çekiliş yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılan Batur, konuyla ilgili soruları “Ben vergimi veriyorum. Zaten artık çekiliş de yapmıyorum” diye yanıtladı.
Enes Batur’a sosyal medya fenomenle-rinin gençlere iyi örnek olmadığı yönündeki yorumlar da soruldu. Batur’un yanıtı şöyle oldu: “Bilmiyorum, bence kötü etkilemi-yorum. Ama amacım çok da eğitmek öğretmek değil. Asıl amacım eğlendirmek.” (Sayit DURMAZ)
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Funda Arar geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.Konser sırasında kendisiyle şarkı söylemek isteyen hayranını kırmayan ünlü sanatçı, onu sahneye davet etti. Arar ve hayranı birlikte “Rum Havası” şarkısını söyledi.
BEN ALBÜM KADINIYIM
Gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelen Arar, “Neredeyse her yıl albüm yapıyorsunuz. Bu dönemde albüm yapmak cesaret işi değil mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ben albüm kadınıyım. Dinleyicilerim benden albüm bekliyor.” (Sayit DURMAZ)
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Çamur banyosu
süredir Dalaman’da tatilde. Önceki gün çamur banyosu yapan Brezilyalı oyuncu, objek-tife böyle poz verdi. May, her zaman “doğal ürünlerle” bakım yaptığını söyledi. (İsmail BAYRAK)
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Pazar pozu
Cemre Kemer, temmuz ayında dünyaya gelen minik bebeği Karla’yla çektirdiği bu kareyi geçen pazar Instagram sayfasında paylaştı. Anne-kızın fotoğrafına 25 bine yakın beğeni ve çok sayıda yorum geldi.
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36’ya girerken
Ünlü oyuncu Algı Eke, 36 yaşına girmeden önce fotoğrafçı Özlem Barış’a poz verdi. 16 Eylül’de doğum günü olan Eke karelere “36’ya girerken” notunu yazdı. Oyuncu, fit haliyle dikkat çekti.