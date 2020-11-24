Ceyda Ateş: Yarın doğum var!

AZ KİLO ALMAK HEM BEBEK HEM ANNE İÇİN DAHA SAĞLIKLI Ceyda Ateş hamileliğinin 25. haftasında takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı:Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusuna "Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında" yanıtını verdi.