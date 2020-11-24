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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 12:38 | 

Ceyda Ateş: Yarın doğum var!

Hamileliğinin 9'uncu ayını tamamlayan oyuncu Ceyda Ateş, doğum öncesi son fotoğraflarının sosyal medya hesabından paylaştı. Ateş, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var, çok heyecanlıyım. Beni neler bekliyor, merak ediyorum" dedi

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İki yıl önce iş insanı Buğra Toplusoy ile ABD'de evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş annelik heyecanı yaşıyor.

2ÇOK HEYECANLIYIM
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ÇOK HEYECANLIYIM

Kızlarına Talia adını verecek olan çiftten Ceyda Ateş, doğumdan bir gün önce objektif karşısına geçti. Ateş, "9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" dedi.

3AZ KİLO ALMAK HEM BEBEK HEM ANNE İÇİN DAHA SAĞLIKLI
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AZ KİLO ALMAK HEM BEBEK HEM ANNE İÇİN DAHA SAĞLIKLI

Ceyda Ateş hamileliğinin 25. haftasında takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı:Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusuna "Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında" yanıtını verdi.

4DOĞUMDAN SONRA SETLERE DÖNECEĞİM
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DOĞUMDAN SONRA SETLERE DÖNECEĞİM

Ceyda Ateş, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt verdi.

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