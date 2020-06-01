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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 09:52,

Ceyda Ateş hamile! Bebeğinin cinsiyetini duyurdu

Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, hamile olduğunu duyurdu. Ateş bebeğinin cinsiyetini de sosyal medya hesabından açıkladı.

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İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Miami'de evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş, bebek heyecanı yaşanıyor.Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Ateş, bebeğinin cinsiyetini de öğrendiği açıkladı.Hayatını Miami'de sürdüren Ceyda Ateş, yaptığı partiyle bebeğinin cinsiyetini de öğrendi.Bu anları takipçileriyle paylaşan 3,5 aylık hamile oyuncu, bir kızı olacağını duyurdu.

2İÇİMDE BÜYÜYEN BİR KALP VAR
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İÇİMDE BÜYÜYEN BİR KALP VAR

Ateş paylaşımına, "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz" notunu yazdı.

3İYİ DİLEKLER İÇİN TEŞEKKÜRLER
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İYİ DİLEKLER İÇİN TEŞEKKÜRLER

Ceyda Ateş, mutluluğunu paylaşan takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti:Bütün mesajlarınızı okudum. Güzel dilekleriniz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim. Çok teşekkür ederim. Not; diğer yorumlar için de teşekkürler. Kalplerinizin sevgiyle dolmasını dilerim.

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