Ceyda Ateş hamile! Bebeğinin cinsiyetini duyurdu

İYİ DİLEKLER İÇİN TEŞEKKÜRLER Ceyda Ateş, mutluluğunu paylaşan takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti:Bütün mesajlarınızı okudum. Güzel dilekleriniz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim. Çok teşekkür ederim. Not; diğer yorumlar için de teşekkürler. Kalplerinizin sevgiyle dolmasını dilerim.