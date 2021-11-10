Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. 2019 yılında vizyona giren Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları arasında Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun gibi isimler bulunuyor. Naim Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck canlandırıyor.
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CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen filminin çekimleri Kırcali, Momçilgrad ve Sofya ve bazı sahneleri de Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Film 2019 yılında vizyona girdi.
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CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ OYUNCULARI
Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı.
17 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Hayat Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.