Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ? Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen filminin çekimleri Kırcali, Momçilgrad ve Sofya ve bazı sahneleri de Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Film 2019 yılında vizyona girdi.