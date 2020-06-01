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Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 09:34,

Cemal Can'ın çığlıkları adayı inletti... Acun Ilıcalı Yunus Emre'yi kovdu! Survivor'da dün akşam neler oldu?

4 kişilik Ünlüler takımı ile 7 kişilik Gönüllüler takımının mücadele ettiği Survivor'da dün akşam dokunulmazlık heyecanı vardı. Omuzunu çarpan Cemal Can'ın çığlıkları adayı inletti. Yeni bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı, uyarılarına kulak asmayan Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti.

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10'a 5 Ünlüler'in üstünlüğü ile sonuçlanan yarışa Cemal Can'ın gözyaşları damga vurdu. Yunus Emre ile yarışan Cemal Can, parkurun yarısında sakatlandı.

2CEMAL CAN YERE YIĞILDI
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CEMAL CAN YERE YIĞILDI

Çığlık atarak yarışı bırakan Cemal Can'ın yardımına takım arkadaşları ve doktor Metin Kuş koştu.

3PARKURA DÖNDÜ
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PARKURA DÖNDÜ

'Omuzumdan çok kötü ses geldi' diyen Cemal Can, yapılan kontrollerin ardından parkura geri döndü.

4Acun Ilıcalı: Efsane yedili görevini tamamlamış oldu
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Acun Ilıcalı: Efsane yedili görevini tamamlamış oldu

Dün akşamki ada konseyinde Acun ılıcalı, Gönüllüler takımına övgü dolu sözler söyledi.Ilıcalı, "Bence Survivor’ın ilk yarısını kaybettiniz, Ünlüler kazandı. İkinci yarısını siz kazandınız. Benim görüşüm böyle. Şimdi sıra geldi artık önce haftalık takımlara, sonra bireyselliğe” dedi.

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Survivor’ın bireysel bir yarışma olduğunu ve şampiyonun bir takım değil bir kişi olacağını söyleyen Acun Ilıcalı “Bu dönemde efsane yedili bu hafta itibariyle görevini tamamlamış oldu.” diye konuştu.

6YUNUS EMRE TAKIM OYUNUNDAN İHRAÇ EDİLDİ
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YUNUS EMRE TAKIM OYUNUNDAN İHRAÇ EDİLDİ

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İki takımın ödül için mücadele ettiği yarışta Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'yi oyundan ihraç etmesi dikkat çekti.

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Karşı takım ile sürekli ağız dalaşına giren ve sert kelimeler kullanan Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı müdahale etti. 'Beni dikkatlice dinle' diyen Ilıcalı, Yunus Emre'ye 'Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kötü kelimeler kullanamazsın bunu anlamıyor musun' diye sordu.

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Yunus Emre'nin gülerek 'anladım' demesiyle daha da sinirlenen Acun Ilıcalı, 'Hiç anlamış gibi durmuyorsun. Anladığım kadarıyla sen anlattıklarımızdan da bir şey anlamıyorsun, oyundan ihraçsın! Gidebilirsin!' diyerek Yunus Emre'yi oyundan çıkardı...

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Yeni bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı, uyarılarına kulak asmayan Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti.

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