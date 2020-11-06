Cem Yılmaz'la ayrıldığı konuşulan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Saadet Özsırkıntı hakkında ilk kez konuştu

KULİSİNE UĞRADIM YALAN DEĞİL! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın ilişkisinin bitme sebebi olduğu iddia edilen Saadet Özsırkıntı, konuyla ilgili ilk kez konuştu. 27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste kendisini izlemeye gelen Saadet Özsırkıntı ile yakından ilgilendiği haberleri gündeme gelmiş, çiftin arasında bir yakınlaşma olduğu iddia edilmişti.