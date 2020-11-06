Cem Yılmaz'la ayrıldığı konuşulan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Saadet Özsırkıntı hakkında ilk kez konuştu
Cem Yılmaz’dan ayrılan Serenay Sarıkaya’nın, adı ünlü komedyenle anılan Saadet Özsırkıntı’yı sosyal medyada takip etmeyi bıraktığı öne sürüldü. Etiler’de görüntülenen oyuncu, sorular üzerine “Ben onu takip etmiyordum zaten” açıklamasını yaptı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la ilişkisi kısa süre önce sona eren Serenay Sarıkaya, önceki akşam Etiler’deki Papermoon adlı restorandaydı.
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Şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yemeğin ardından mekandan hızla çıkıp kendisini bekleyen araca bindi. Ancak muhabirlerin ısrarlı sorularına da kayıtsız kalamadı, yanıt vermek üzere aracın camını açtı.
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HER ŞEY YOLUNDA
Silikonlarını yenilettiği haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sağlık durumu hakkında “Her şey yolunda, iyiyim çok şükür” dedi.
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Ayrılık sorularına “Sonra konuşuruz” diyerek yanıt vermeyen oyuncu, adı Cem Yılmaz’la anılan Saadet Özsırkıntı’yla ilgili soruyu ise yanıtsız bırakmadı.
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Sarıkaya, Özsırkıntı’yı Instagram’da takip etmeyi bıraktığı iddiası hatırlatılınca “Ben onu takip etmiyordum zaten. Hepinize kolay gelsin” dedi.
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ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Saadet Özsırkıntı, 'O Ses Türkiye’ye konuk olarak gelen Serenay Sarıkaya'ya "Güzelliğine, çalışkanlığına ve disiplinine hayranım" şeklinde övgüler yağdırmıştı.
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KULİSİNE UĞRADIM YALAN DEĞİL!
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın ilişkisinin bitme sebebi olduğu iddia edilen Saadet Özsırkıntı, konuyla ilgili ilk kez konuştu. 27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste kendisini izlemeye gelen Saadet Özsırkıntı ile yakından ilgilendiği haberleri gündeme gelmiş, çiftin arasında bir yakınlaşma olduğu iddia edilmişti.
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Sunucu, Yılmaz’ın kulisine uğradığını doğruladı: “Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak çok üzücü. Doğru, oyununa gittim. Kendisini daha önceden işim gereği tanıyorum, kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin.” Açıklamanın ardından sunucunun, oyuncuyu sosyal medyada takibi bıraktığı ortaya çıktı.