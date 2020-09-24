MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriÇarkıfelek (passiflora) meyvesinin özelliği nedir? Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?
GeriSağlık Çarkıfelek (passiflora) meyvesinin özelliği nedir? Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 15:05 | 

Çarkıfelek (passiflora) meyvesinin özelliği nedir? Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?

Aroması ve lezzetiyle ön plana çıkan çarkıfelek (passiflora) meyvesi son yıllarda Türkiye’de de rağbet görmeye başladı Ana vatanı Güney Amerika olan passiflora bir diğer adıyla çarkıfelek meyvesi, kolay bakımı ve yılda iki kere ürün veren yüksek getirisiyle ön plana çıkıyor. Peki, Çarkıfelek (passiflora) meyvesinin özelliği nedir? Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Passiflora (çarkıfelek meyvesi) yurt dışında tanınan ve oldukça sevilen, farklı kullanım alanları olan tropik bir meyve türüdür. Ülkemizde ise passiflora gösterişli çiçekleri nedeniyle peyzaj düzenlemelerinde süs bitkisi olarak kullanımıyla göze çarpmakta, genellikle “çarkıfelek” veya “saat çiçeği” olarak adlandırılmaktadır. Dünyada gerek besin değeri gerekse eczacılık alanında kullanımıyla dikkat çeken bu türün ülkemizin Akdeniz sahil bandında özellikle mikroklima bölgelerde rahatlıkla yetiştirilmesi mümkündür.

2Çarkıfelek Meyvesi Nerelerde Yetişir
Abone Olgoogle-news

Çarkıfelek Meyvesi Nerelerde Yetişir?

Çarkıfelek meyvesinin ana vatanı Güney Amerika olup hem tropik ve hem de subtropik iklime sahip yerlerde yetiştiriciliği yapılabilen bir türdür. Dünyada passiflora yetiştiriciliğinde, Brezilya ilk sırada yer almaktadır. Brezilya’yı Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Güney Afrika, Sri Lanka, Avustralya, Yeni Zelanda izlemektedir. Tüketimi ise hem yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkelerde hem de Avrupa, Amerika gibi birçok ülkede yaygındır.

3Çarkıfelek Meyvesinin Yapısı
Abone Olgoogle-news

Çarkıfelek Meyvesinin Yapısı

Meyveler arasında büyüklük ve şekil açısından büyük farklılıklar görülür (Şekil 5 ve 6). Genellikle passiflora meyveleri oval veya yuvarlak şekillidir. Meyve rengi çeşide göre sarı veya mor renkli olabilmektedir. Çeşitlere göre meyve çapları ortalama 4-7 cm arasında değişim göstermektedir. Bazen küçük meyveler tamamen çekirdeksizken, büyük meyvelerde 200 adetten fazla tohum bulunabilir. Meyvede içerisinde koyu kahverengiden-siyaha kadar renk değişimi gösteren çok sayıda tohum yer alır. Tohumları, sarı-turuncu renkli, küçük, aromatik meyve suyu keseleriyle çevrilidir.

4Çarkıfelek Meyvesinin Faydaları
Abone Olgoogle-news

Çarkıfelek Meyvesinin Faydaları

Passiflora meyvesi C, B1(tiamin), B2 (riboflavin), B5 (pantotenik asit) vitaminleri, kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve protein içeriği (Çizelge 1) ile besin değeri açısından oldukça kıymetli bir meyvedir (Türemiş 2012). İçerdiği A vitamini ve beta karoten göz sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Passiflora meyvesi birçok antioksidan madde içermektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi