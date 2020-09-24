Çarkıfelek (passiflora) meyvesinin özelliği nedir? Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?

Çarkıfelek Meyvesi Nerelerde Yetişir? Çarkıfelek meyvesinin ana vatanı Güney Amerika olup hem tropik ve hem de subtropik iklime sahip yerlerde yetiştiriciliği yapılabilen bir türdür. Dünyada passiflora yetiştiriciliğinde, Brezilya ilk sırada yer almaktadır. Brezilya’yı Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Güney Afrika, Sri Lanka, Avustralya, Yeni Zelanda izlemektedir. Tüketimi ise hem yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkelerde hem de Avrupa, Amerika gibi birçok ülkede yaygındır.