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Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 09:01,

Cansu Dere'den samimi açıklamalar: Kazanmak için çok çaba harcamadım

Cansu Dere ‘Yuzu’ adlı online dergiye röportaj verdi. En iyi arkadaşlarından birinin Ece Sükan olduğunu, birlikte hiç gitmedikleri ülkeleri keşfetmekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

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“Ben kendimi bile seyahatler sırasında daha iyi tanıdım. Mutlu olabileceğim küçük şeyler buldum, hayata bakış açımı değiştirdim. Yüklerimden kurtulup özgürleştim. Ece ile tatil yapmak müthiş. Çünkü aynı anda gülüp aynı anda susabiliyoruz” dedi.

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Hayatı boyunca uzun vadeli planlar yapmayı sevmediğini belirten Cansu Dere şöyle konuştu:

Genç yaşımda şöhretle tanıştım. Kazanmak için çok çaba harcamadım, planlar kurup büyük fedakarlıklarda bulunmadım.

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Bu nedenle de şöhretimi kaybetmekten korkmuyorum. Hayatımı şekillendirmesine müsaade etmiyorum.

4Sadelikten yanayım
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'Sadelikten yanayım'

Tanınıyor olmak yaptığımız işin doğal bir sonucu. Her zaman sadelikten ve doğallıktan yanayım.

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Ece Sükan ile Cansu Dere birlikte Bali’den Karayipler’e kadar birçok ülkeye gitti.(Posta)

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Vejetaryen Türk Lezzetleri | Mucize Lezzetler

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