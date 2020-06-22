Cansu Dere'den samimi açıklamalar: Kazanmak için çok çaba harcamadım

“Ben kendimi bile seyahatler sırasında daha iyi tanıdım. Mutlu olabileceğim küçük şeyler buldum, hayata bakış açımı değiştirdim. Yüklerimden kurtulup özgürleştim. Ece ile tatil yapmak müthiş. Çünkü aynı anda gülüp aynı anda susabiliyoruz” dedi.