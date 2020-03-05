Canım karıma pijamalı doğum günü

Bir süre önce aldatma söylentileriyle mutlu yuvaları sarsılan ünlü çift eski güzel günlerine geri döndü. Şimdi de kendi deyimleriyle "pijamalı" doğum günü kutlaması yaptılar.
BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Bir süre önce birlikte kamera karşısına geçtiği yapımdaki rol arkadaşıyla karısı Jessica Biel'i aldattığı iddiaları gündeme gelen Justin Timberlake'ten sürpriz. Timberlake eşi Biel'in doğum gününü mum ışığında pijama partisiyle kutladı.
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3 Mart'ta 38 yaşına giren Biel, eşinin kendisine özenle hazırlanmış bir doğum günü pastası getirdiği anda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı. Biel "Doğum günümü "tarz bir biçimde" kutluyoruz. Bununla söylemek istediğim "pijamayla" notuyla paylaştı. Biel paylaşımında Justin Timberlake'ten kendisine doğum günü şarkısı söylememesi için söz verdirdiğini belirterek, şarkıcının o anda doğaçlama yaptığını anlattı.
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Biel bu esprili girişin ardından kendisine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ettiğini söyledi ve "Sevgiyi hissediyorum" diye yazdı. Biel'in eğlenceli paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.
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Justin Timberlake, geçen yılın son haftalarında Palmer adlı yapımda birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından Timberlake, eşini aldattığı iddialarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.
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Timberlake daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda karısından özür dilemişti. Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.
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Timberlake, birkaç hafta önce maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil." Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.
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Justin Timberlake, rol aldığı filmle ilgili de şu satırları yazdı. "Palmer'da çalışmaktan inanılmayacak kadar gurur duyuyorum. Bu filmi yapmayı istiyorum ve insanlar onu seyredeceği için heyecanlıyım." Bu açıklamanın ardından basına Timberlake'in eşinin baskısı üzerine böyle bir özür mesajı paylaştığı iddiaları yansıdı. Ancak bu konu hakkında çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.
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Bütün bu gelişmelerin ardından Biel'in kocasına şehir dışına çalışmaya gittiği dönemlerle ilgili sınırlamalar getirdiği iddiaları basına yansıdı. Buna göre Biel artık eşinin arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca çekim için uzun süre evden ayrılacağında kendisi ve oğlunu da yanında götürme konusunda anlaştı. Justin Timberlake ve Jessica Biel, 2012 yılında evlendi. Çiftin Silas Randall adında 4 yaşında bir oğlu bulunuyor.