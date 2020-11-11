Şehrin sokaklarında koşuyordu, yüzünü gören şaşırdı
Ünlü yıldız spor amacıyla şehrin sokaklarında koşturup durdu. Fakat yıldızın yüzünü görenler şaşkınlıklarını gizlemedi.
Backgrid USA, Mega News Agency
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O moda dünyasının en gözde yüzlerinden biri. İki çocuk dünyaya getirmesine rağmen, fiziksel inceliğini koruyor.
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Bunu da sağlıklı beslenmeye ve düzenli olarak yaptığı egzersizlere borçlu. Fakat ünlü model önceki gün görenleri şaşırttı.
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32 yaşındaki Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, dün Miami sokaklarında günlük sporunu yaparken objektiflere takıldı.
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32 yaşındaki Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, dün Miami sokaklarında günlük sporunu yaparken objektiflere takıldı.
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Hardal rengi bir spor kıyafeti giyen Swanepoel, koşarken bir yandan da kulaklıktan müzik dinledi.
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Ünlü modele bu koşu sırasında kişisel eğitmeni de eşlik etti. Fakat her ikisinin de koşu sırasında bile koronavirüs önlemi olarak maskelerini çıkarmadığı görüldü.
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Bu durum da onları görenleri şaşırttı. Herkes bir yandan koşarken bir yandan da maske kullanarak nasıl nefeslerini ayarladıkları merak konusu oldu.
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32 yaşındaki Candice Swanepoel, Victoria's Secret meleği olarak tanındı. Meslektaşı Hermann Nicoli ile uzun süre nişanlı olan Swanepoel, bu birliktelikten iki çocuk sahibi oldu.Fakat genç çift, bu iki çocuğa rağmen evlenmek yerine yollarını ayırmayı tercih ettiler.