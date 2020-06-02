Candan Erçetin neden gözünü kapatarak şarkı söylediği anlattı

UZUN ZAMANDIR GÜNEŞE ÇIKMADIM Ünlü sanatçı, beyaz teniyle ilgili soruya "Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor. Benim uçuğum da var, bir tür herpes. Güneşe çıkınca bütün dudaklarım uçukluyordu. Bu böyle devam etti. Ben de güneşe çıkmadım. O kadar uzun oldu ki güneşe çıkmayalı" diye cevap verdi.