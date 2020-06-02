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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 18:02,

Candan Erçetin neden gözünü kapatarak şarkı söylediği anlattı

Sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını cevaplayan ünlü sanatçı Candan Erçetin, sahnede gözü kapalı şarkı söylemesinin nedenini açıkladı.

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1UZUN ZAMANDIR GÜNEŞE ÇIKMADIM
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UZUN ZAMANDIR GÜNEŞE ÇIKMADIM

Ünlü sanatçı, beyaz teniyle ilgili soruya "Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor. Benim uçuğum da var, bir tür herpes. Güneşe çıkınca bütün dudaklarım uçukluyordu. Bu böyle devam etti. Ben de güneşe çıkmadım. O kadar uzun oldu ki güneşe çıkmayalı" diye cevap verdi.

2IŞIK ALERJİSİ VAR
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IŞIK ALERJİSİ VAR

Erçetin, ışık alerjisi nedeniyle de sahnede gözleri kapalı şarkı söylediğini anlattı:Gözümde de güneş ve ışık alerjisi var. Yaşarmaya başlıyor, onu refleks olarak geliştirdim. Sahnede genelde gözlerim kapalı şarkı söylüyorum çünkü gözlerime bütün konserlerde en az 2 binlik ışık vuruyor.

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