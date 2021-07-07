Can Yaman'ın sevgilisi Diletta’nın estetiksiz hali şaşırttı!
Kimi modeldi kimi de sunucu... İşte gösteri dünyasının ünlülerinin yıllar içinde geçirdikleri değişim. Onların zamana nasıl meydan okuduklarını görünce şaşıracaksınız...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ünlü oyuncu Can Yaman’ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta’nın estetiksiz fotoğrafları “Magazin D Yaz”da ortaya çıktı. Burun ve meme estetiği yaptıran Leotta’nın daha sonra da dudaklarını dolguyla büyüttüğü öğrenildi.
2
Ünlü spiker, İtalya’da yayınlanan bir röportajında 18 yaşında ilk estetiğini yaptırdığını dile getirmişti: “18 yaşında burnumu yaptırdım. Bu benim yüzüm ve yargılanmadan onunla inandığım her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. İyi bir kariyer için estetik ameliyatı yaptırmadım.”
3
Kimi modeldi kimi de sunucu... İşte gösteri dünyasının ünlülerinin yıllar içinde geçirdikleri değişim. Onların zamana nasıl meydan okuduklarını görünce şaşıracaksınız...
4
Yıllar Geçip Gitsede...
Gösteri dünyasının eski ama eskimeyen dostlarından Ebru Şallı ve Demet Şener birlikte defile izlemeye gidince bütün dikkatler de onların üzerinde toplandı. 1990'larda kariyerlerinin başladığı ilk günlerden bu yana iyi dost olan Şallı ve Şener, geçip giden yıllar onları biraz değiştirse de yine 20'li yaşlarındaki güzelliklerinden ve zarafetlerinden bir şey yitirmediklerini gözler önüne serdilerKaynak:Hürriyet
5
1978 doğumlu olan Şallı, 1995'te katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçildi.
6
1995 ile 2003 arasında mankenlik, sunuculuk yaptı. Şallı da özem hayatıyla hep gündemdeydi...
7
Önce Ozan Orhon ile bir evlilik yaptı. Ama bu boşanmayla sonuçlandı. Daha sonra Harun Tan ile evlendi. İki çocuk sahibi oldu. Ondan da boşanan Şallı mankenliğin ardından sıkı bir pilates tutkunu olarak adını duyurdu.
8
1977 doğumlu olan Şener, 1994 yılında mankenlik yapmaya başladı.Bir yıl sonra katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi.
9
Podyumların ardından oyunculuğa geçiş yaptı.Özel hayatıyla da çok konuşulan Şener, basketbol yıldızı İbrahim Kutluay ile evlendi ve iki çocuğu oldu. Daha sonra çekişmeli bir boşanma süreci yaşan ikili yollarını ayırdı. Demet Şener boşandıktan kısa bir süre sonra gönlünü işinsanı Cenk Küpeli'ye kaptırdı. Bir yıl içinde evlenen aşıklar anlaşmalı olarak boşandı.
10
NEFİSE KARATAY
1997'de Türkiye güzellik yarışmasına katılıp dereceye girince kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı Nefise Karatay.
11
Mirasyediler, Eltiler, Yeni Hayat, Beşik Kertmesi, Üç Kadın rol aldığı dizilerden bazıları. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da rol aldı.
12
Dönem dönem kültür sanat programlarıyla ekrana dönen Nefise Karatay evli ver bir çocuk annesi.
13
YILLAR GEÇTİ BURCU DEĞİŞÖEDİ
Bugün TV ekranlarının en gözde spikerlerinden biri olan Burcu Esmersoy'un kariyer yolculuğu da katıldığı bir güzellik yarışmasıyla başladı.
14
1976 doğumlu olan Esmersoy, Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.
15
Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Daha sonra oyunculuğa yöneldi. Şu sıralar rol aldığı reklam filmleriyle ekrana geliyor.
16
MANKENDİ SUNUCU OLDU
1978 doğumlu olan Şıkel, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunu.
17
1997 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Aynı yıl katıldığı Dünya Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu.
18
Özel yaşamıyla da çok konuşuldu. Aralarında şovmen Beyazıt Öztürk'ün de bulunduğu bir çok ünlüyle aşk yaşadı.Şarkıcı Emre Altuğ ile evlendi, Kuzey ve Uzay adında iki evlat sahibi oldu. Ama ünlü çift bir süre önce boşanarak hayranlarını üzdü.
19
KARİYERİNE SAHNEDE DEVAM ETTİ
Demet Akalın da mankenlik kariyerine ilk başladığında bugünkünden çok farklı görünüyordu.
20
1972 Gölcük doğumlu olan Akalın, ilkokul yıllarında gazeteci olmanın hayallerini kuruyordu. Ama hayat onu çok farklı yerlere getirdi.
21
1990'da Mayo Güzeli seçilerek kariyerine başladı. Annesinin de desteğiyle önce Yaşar Alptekin'den sonra da Neşe Erberk'ten mankenlik dersleri aldı. Podyumlardaki kariyerini sürdürürken müziğe yöneldi. Sebebim adlı ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Şimdi kariyerini bu alanda sürdürüyor.
22
OKULUNU YARIDA BIRAKTI
Pınar Altuğ'un acemilik yıllarından bir görüntü. 1973 doğumlu olan Altuğ St. Benoit Fransız Lisesi'ni bitirdi. Lise ikinci sınıftayken mankenlik yapmaya başladı. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler İşletme Fakültesi'ne girdi.
23
1994'te Türkiye güzeli seçildi. İşlerinin yoğun olması nedeniyle öğrenimini yarıda bıraktı. Altuğ, kariyerinin yanısıra özel yaşamıyla da çok konuşuldu. Önce Umut Elçioğlu ile evlendi, boşandı.
24
Yaşadığı her aşk basına yansıdı. Şimdi Yağmur Atacan ile evli ve Su adında bir kızı var.