Can Yaman'ın sevgilisi Diletta’nın estetiksiz hali şaşırttı!

Yıllar Geçip Gitsede... Gösteri dünyasının eski ama eskimeyen dostlarından Ebru Şallı ve Demet Şener birlikte defile izlemeye gidince bütün dikkatler de onların üzerinde toplandı. 1990'larda kariyerlerinin başladığı ilk günlerden bu yana iyi dost olan Şallı ve Şener, geçip giden yıllar onları biraz değiştirse de yine 20'li yaşlarındaki güzelliklerinden ve zarafetlerinden bir şey yitirmediklerini gözler önüne serdilerKaynak:Hürriyet