Can Yaman'ın olaylı gecesi! Kulüpte uyuyakaldı

Oyuncu Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi. Yeni kız arkadaşıyla keyifli anlar yaşayan Yaman, dışarıda bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince hedef şaşırtmak istedi. Kız arkadaşını önden gönderen oyuncu, gazetecilerin ayrılmasını beklerken; mekanda uyuyakaldı.
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Günaydın'ın haberine göre; Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi.
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Yaman, gece yarısı dışarıda gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince hedef şaşırtmak için sevgilisini önden gönderdi.
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Fakat alkolün etkisiyle uyuyakalan yakışıklı oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar mekandan ayrılmadı.
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30 yaşındaki Yaman, daha sonra deniz taksi çağırarak evinin yolunu tuttu.
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Mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta, "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" açıklamasını yaptı.