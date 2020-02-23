Can Yaman, İtalya'da izdihama neden oldu!

Bir süre önce yaptığı libido açıklamaları ve İspanya’da katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan “Bize bu dünyadan olduğunu nasıl kanıtlayabilir?” sorusunu “Arkaya geçelim istersen” şeklinde cevap vererek herkesten büyük tepki alan Can Yaman, Türkiye’de sessiz kalmayı tercih ediyor.