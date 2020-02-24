Magazin Konseyi'nde bu hafta...
Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 08:06,
Can Yaman dersini aldı!
Can Yaman saçı sakalı kestirdi ama askerlik dönüşü popülaritesinden bir şey kaybetmedi. İtalya’da yine izdiham yarattı Can. Bundan sonrası için ünlü oyuncuya bir tavsiyeniz var mı?
Onur Baştürk:
Bundan sonrası için tavsiyem öncekinden daha iyi ve onu zorlayacak bir projede yer alması. Sanırım İtalya’daki “Survivor” sunuculuğu da olmadı. Eğer orada bir kariyer düşünüyorsa, daha ciddi bir iş yapmayı denemeyi aklına koymalı...
Cengiz Semercioğlu:
Can Yaman dünya çapında gördüğü ilginin faturasını kendi hatası sonrasında ağır ödedi. Kendisi de “Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus. Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Dikkat etmem gerekiyormuş” dedi. Bu da hatasından ders aldığını gösteriyor. Yurtdışında bu kadar popüler olmuş bir oyuncumuz varken, artık bu meseleyi kapatmamız gerekiyor.
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Can Yaman, İtalya'da izdihama neden oldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Pozitif bir çift
Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah, “Bayi Toplantısı”nın galasına birlikte katıldı. Nasıl buldunuz bu çifti?
Onur Baştürk:
Sempatik ve samimi.
Ömür Gedik:
Ben de doğal ve samimi buldum. Kafa dengi bir çift oldukları her hallerinden belli. Farah’ın galadaki kıyafetini abartılı diye eleştirenler oldu ama ben onu da çok beğendim.
Cengiz Semercioğlu:
Farah Zeynep bu ilişkide kendini bulmuş gibi. Rahatlamış, daha eğlenceli, pozitif görünüyordu. Doğu Demirkol da zaten eğlenceli, son dönemin en komik isimlerinden. TRT dizisi “Tutunamayanlar”ın ilk bölüm davetine de gitmişti Farah. Belli ki iyi anlaşıyorlar, mutlular ve eğleniyorlar. Birbirine yakışan pozitif bir çift oldular, mutluluklar...
Bu ilişki Seçil’e yarar
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı, Seçil Gür’le el ele kameraların karşısına geçti. Sizce bu aşk Serdar’a iyi gelir mi, yoksa ilişki Seçil Gür’e mi yarar?
Ömür Gedik:
Serdar’la geçen gün uçakta karşılaştım. Yeni ilişkisinin ona iyi geldiği her halinden belliydi, yüzü gülüyordu. Seçil Gür ise tabii ki bu ilişkiyle çok daha fazla tanındı, gündeme geldi. Duygusal olarak da mutluysa ne güzel. Şimdilik ikisine iyi gelen bir ilişki gibi duruyor.
Onur Baştürk:
Chloe de yeni sevgilisiyle yakalandı. Bence her iki eski eşe de bu yeni ilişkiler iyi gelecek. Serdar’ın yeni ilişkisi ise ona yarar, Seçil Gür’ün ismi duyulur belki ama iki gün sonra unutulur.
Cengiz Semercioğlu:
Chloe için “ölüyorum, bitiyorum” diyen Serdar değil miydi? Modern zaman aşkları ve acısı bu kadar sürüyor işte. Hoş Chloe için de aynısı geçerli, o da gitti yeni bir sevgili yaptı hemen kendine. Serdar’ın mutlu olmasını, baba olmasını isterim ben. Umarım aradığı kişi Seçil Gür’dür. Ama bu ilişkinin Seçil Hanım’a yarayacağı açık, baksanıza şarkılarını bile öğrenmeye başladık.
Kuralsız hayat kariyerini etkileyecek
Zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural’ın aracını kullanırken alkollü olduğu ortaya çıktı. Oyuncu için tam her şey yoluna girmeye başlamışken, bu kazayı nasıl yorumluyorsunuz? Ahmet Kural uslanmayacak mı?
Ömür Gedik:
Ben Ahmet Kural’ı sevdiğim için yaşadıklarına, başına gelenlere gerçekten çok üzülüyorum. Alkollü araç kullanmanın özrü yok. N’olur artık biraz dikkat etsin hayatına.
Onur Baştürk:
Daha kötü sonuçlanabilirdi kaza. Umarım bu olay alkollü araç kullanmama konusunda ders olmuştur Kural’a... Son filminin gişesi nedeniyle iyi hissetmiyor olabilir ama artık daha iyisini yapmaya odaklanmalı. Yoksa bu kuralsız hayat kariyerini etkileyecek.
Cengiz Semercioğlu:
Tam artık işiyle anılıyor, ne güzel bir ilişkisi de var, evliliğe doğru gidiyor diyorduk ki; Ahmet Kural gitti yine duvara tosladı! Kelimenin mecazi anlamıyla değil, gerçek anlamda da ‘tosladı’. Sen Ahmet Kural’sın, yok mu bir şoförün, yardımcın alıp götürsün seni istediğin yere? Sıla’yla davalarında da alkol öne çıkmıştı, şimdi yine alkol yüzünden gündemde. Gereksiz yere yine kendini tartışmaların göbeğine attı Ahmet Kural.
Kendi düşen ağlamaz
Zerrin Özer, 36 saat evli kalıp boşandığı Murat Akıncı’yla ilişkisinin sürdüğünü söyledi. “Son iki yılımın en mutlu günlerini Murat’la geçirdim, o yüzden görüşmeye devam ediyorum” dedi. Ne diyorsunuz?
Cengiz Semercioğlu:
Kendi düşen ağlamaz. Hastanelerde yatan, canlı yayınlarda gözyaşlarına boğulan, mutsuzluktan depresyona giren ben değilim. Zerrin Hanım farkında değil ama son iki yılının en mutsuz günlerini de Murat Bey’le geçirdi. Bu yaştaki bir kadına hatalarından ders almayı biz öğretecek değiliz. Umarım bir daha o kadar üzülmez.
Onur Baştürk:
Ne denilebilir ki? Artık böyle bir durumda üçüncü kişilere söz düşmez. O ilişkiyi yaşayanların bileceği bir iş. Bedeline onlar katlanacak yaşadıkları her şeyin...
Ömür Gedik:
Gönül ferman dinlemez diye bir cümle var, Zerrin de bunu yaşıyor şu anda. Aslında iyi de yapıyor. Kendini kiminle iyi hissediyorsa onunla yaşasın. Kim bilir belki de ders almışlardır yaşadıklarından ve bundan sonrasında çok mutlu olurlar...
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