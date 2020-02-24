Can Yaman dersini aldı!

Onur Baştürk:

Bundan sonrası için tavsiyem öncekinden daha iyi ve onu zorlayacak bir projede yer alması. Sanırım İtalya’daki “Survivor” sunuculuğu da olmadı. Eğer orada bir kariyer düşünüyorsa, daha ciddi bir iş yapmayı denemeyi aklına koymalı...



Cengiz Semercioğlu:

Can Yaman dünya çapında gördüğü ilginin faturasını kendi hatası sonrasında ağır ödedi. Kendisi de “Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus. Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Dikkat etmem gerekiyormuş” dedi. Bu da hatasından ders aldığını gösteriyor. Yurtdışında bu kadar popüler olmuş bir oyuncumuz varken, artık bu meseleyi kapatmamız gerekiyor.