Camdaki Kız dizisinde Cana öldü mü? Hande Ataizi diziden ayrılıyor mu? Camdaki Kız fragmanı şaşırttı

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanına Cana ve Feride arasında yaşananlar damga vurdu. Nalan’ın bebeğini kaybetmesinin ardından Feride adeta ortalığı kasıp kavuruyor. Cana saunadayken Feride odanın ısısını artırıyor. Cana, ‘Feride Hanım lütfen… Lütfen nefes alamıyorum!’ diyor. İşte detaylar
Camdaki Kız’ın yeni bölüm fragmanında Feride, ‘Cana’yı bana bırakın!’ diyor. Cana saunadayken Feride odanın ısısını artırıyor. Cana, ‘Feride Hanım lütfen… Lütfen nefes alamıyorum!’ diyor. Feride ise yanıt vermeden oradan uzaklaşıyor.
Yeni bölümde Cana’nın ölüp ölmeyeceği netleşecek.
Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar. Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat’tan ve Alp’ten hesap sorar, Feride’nin ise aklında başka planları vardır. Nalan’ın yaşadığı acı, Hayri’yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.