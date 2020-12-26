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GeriMagazin Buz gibi sınıfta montla öğretmenlik yaptı, tüplü ocakta yemek pişirdi: O şimdi Türk sinemasının yaşayan efsanesi
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Haber Giriş: 26 Aralık 2020 - 13:57 | 

Buz gibi sınıfta montla öğretmenlik yaptı, tüplü ocakta yemek pişirdi: O şimdi Türk sinemasının yaşayan efsanesi

Yıllar öncesinden gelen bu siyah beyaz fotoğraflarda, Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri var. Bu görüntüler de rol gereği değil, bir zamanlar yaşadığı hayatın ta kendisi.

Hürriyet Arşiv, Depo Photos

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1KÖY OKULUNDA ÖĞRETMENLİK
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KÖY OKULUNDA ÖĞRETMENLİK

Yani buz gibi soğuk bir kış günü, üzerinde montla bir köy okulunda küçücük öğrencilerine okuma yazma öğretti. Kaldığı lojmanda gazlı ocakta yemeğini pişirdi. Sadece bu da değil... Ekmek parasını kazanmak için şoförlükten işportacılığa sayısız iş yaptı. Sonunda önce tiyatroya sonra da sinemaya, son olarak da TV ekranına adım attı. Canlandırdığı karakterlerle yaşayan efsanelerden birine dönüştü.

279UNCU DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR
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79'UNCU DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR

 Kısaca anlattığımız Şener Şen'in öyküsüydü. 26 Aralık 1941 tarihinde Adana’da dünyaya gözlerini açan Şener Şen, bugün 79'uncu doğum gününü kutluyor. Biz de onun aslında filmlere bile konu olacak hayat öyküsünü bir hatırlayalım istedik. 

3BABASI DA MARANGOZLUKTAN OYUNCULUĞA GEÇMİŞTİ
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BABASI DA MARANGOZLUKTAN OYUNCULUĞA GEÇMİŞTİ

Şener Şen'in babası Ali Şen de Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri aslında. Ama o da önceleri marangozluk yaparak geçimini sağlıyordu. Oyunculuğa sonradan adım attı.

4İPLİK FABRİKASINDA ÇALIŞTI
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İPLİK FABRİKASINDA ÇALIŞTI

Şen, aslında lise yıllarında sürekli sınıfta kalıyordu. Durum öyle olunca okumayı bırakıp bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı. Sonradan liseyi bitirdi. O dönemde lise mezunları öğretmen açığı nedeniyle öğretmen olarak atanıyordu. Muş'ta bir ilkokulda 1964 ile 66 arasında ilkokul öğretmenliği yaptı. 

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Bir öğrencisine okuma yazma öğretirken çekilen bu fotoğraf da o yıllardan kaldı. Sınıfın soğuğundan korunmak için hem Şen hem de öğrencisi üzerlerine montlarını giymiş.

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Bu fotoğraf da Şener Şen'in öğretmenlik yıllarından. Lojmanda kaldığı sırada tüplü ocakta yemeğini pişiriyor.

7TİYATRO SAHNELERİ, RADYO TİYATROLARI
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TİYATRO SAHNELERİ, RADYO TİYATROLARI

Şener Şen, sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı. Hem tiyatro sahnelerinde hem de radyo tiyatrolarında görev aldı. Ancak kazandığı para yetmeyince sinemaya geçiş yaptı.

8BADİ EKREM KARAKTERİ DÖNÜM NOKTASI OLDU
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BADİ EKREM KARAKTERİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca - bazı filmlerde sadece dans etmek veya başrol oyuncusundan dayak yemek gibi- küçük rollerde yer aldı. Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem'’ tiplemesi oldu.

9FİLMLER ARKA ARKAYA GELDİ
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FİLMLER ARKA ARKAYA GELDİ

 Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı.

10YARDIMCI ROLLERLE BAŞLADI
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YARDIMCI ROLLERLE BAŞLADI

 Şener Şen, 1984'e kadar yardımcı roller oynadı. O dönemde Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, Arzu Film ve Ertem Eğilmez'e yaptıkları baskı sonucunda artık başrollerde oynaması gündeme geldi.

11SONRA BAŞROLLER GELDİ
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SONRA BAŞROLLER GELDİ

Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve İlyas Salman'la birlikte yaptığı filmlerde oynadığı uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı tiplemeleri canlandırmış olan Şen bu kez halkın istediğini yapmamayı seçti. Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk kez başrole çıktı.

12FARKLI KARAKTERLERİ CANLANDIRDI
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FARKLI KARAKTERLERİ CANLANDIRDI

Namuslu filmiyle üçkağıtçı, sahtekar karakterleri canlandırmaktan sıyrılan Şener Şen artık iyi, insanları kandırmayan, saf, temiz yürekli karakterleri canlandırmaya başladı.

13HER ÇEŞİT KARAKTERE HAYAT VERDİ
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HER ÇEŞİT KARAKTERE HAYAT VERDİ

Nesli Çölgeçen’in Züğürt Ağa'sında saf bir köy ağasını, Milyarder'de piyangodan büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, Muhsin Bey 'de şöhret olmak isteyen bir gence yardım eden organizatörü başarı ile oynadı. Bu yıllarda moda olan müzikallerde de gözüktü.

14SİNEMALAR ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU
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SİNEMALAR ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Ertem Eğilmez'in son filmi olan ve Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu Arabesk filminde Müjde Ar ile başrolleri paylaştı.

15İZLENME REKORLARI KIRDI
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İZLENME REKORLARI KIRDI

1996'da ise Türk sinemasında bir devrim yaratan “Eşkıya” filminde Uğur Yücel ile birlikte oynadı. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kırarak 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekti.

16TÜRKAY ŞORAY İLE
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TÜRKAY ŞORAY İLE

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar'ı canlandırdığı İkinci Bahar (1998-2001) dizisinde diğer başrol oyuncusu Hanım adlı Trakyalı bir mezeciyi canlandıran Türkan Şoray'dı.

17ÇOK SAYIDA YAPIMDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
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ÇOK SAYIDA YAPIMDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Gönül Yarası (2005) filmindeki emekli öğretmen Nazım rolüyle 42. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu ödülü'nü kazandı.Senaryolarını Yavuz Turgul'un yazdığı, "nesli tükenen bir kabadayıyı" canlandırdığı Kabadayı (2007) ile başrollerini Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'la paylaştığı Av Mevsimi (2010) en son rol aldığı filmler olmuştur. Şen, 2015 yılında Aygaz Otogaz reklamıyla ekranlara geri döndü. 

18İKİ KEZ EVLENDİ
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İKİ KEZ EVLENDİ

İki kez evlenen Şener Şen'in ilk evliliğinden Bengü adında bir kızı var. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı. Çift 1997'de boşandı. 

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