Buz gibi sınıfta montla öğretmenlik yaptı, tüplü ocakta yemek pişirdi: O şimdi Türk sinemasının yaşayan efsanesi

KÖY OKULUNDA ÖĞRETMENLİK Yani buz gibi soğuk bir kış günü, üzerinde montla bir köy okulunda küçücük öğrencilerine okuma yazma öğretti. Kaldığı lojmanda gazlı ocakta yemeğini pişirdi. Sadece bu da değil... Ekmek parasını kazanmak için şoförlükten işportacılığa sayısız iş yaptı. Sonunda önce tiyatroya sonra da sinemaya, son olarak da TV ekranına adım attı. Canlandırdığı karakterlerle yaşayan efsanelerden birine dönüştü.