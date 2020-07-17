Büyük aşk bitti! Murat Dalkılıç ile Hande Erçel ayrıldı

İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı. Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel’in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.Murat Dalkılıç ile Hande Erçel’in ayrılığı sonrası gözler ünlü popçunun eski eşi Merve Boluğur’a çevrildi.Boluğur’un arkadaşına yazdığı “Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?” sözlerine takipçileri “Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu” diye takıldı.