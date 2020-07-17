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Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 07:28,

Büyük aşk bitti! Murat Dalkılıç ile Hande Erçel ayrıldı

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel çifti ilişkilerini noktaladı. Aynı evde yaşayan ve hayranlarının yakın zamanda evlenmesini beklediği çiftin, yaklaşık 3 hafta önce ayrıldığı öğrenildi.

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İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

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Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel’in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

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Murat Dalkılıç ile Hande Erçel’in ayrılığı sonrası gözler ünlü popçunun eski eşi Merve Boluğur’a çevrildi.

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Boluğur’un arkadaşına yazdığı “Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?” sözlerine takipçileri “Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu” diye takıldı.

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