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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 08:50 | 

Büyük aşk bitti! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Aşk bitti
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Aşk bitti

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkı bitti. Sosyal medyada birlikte çekilen fotoğraflarını silen ünlü çift, birbirlerini takipten de çıkardı.

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Ece’nin ayrılık sonrası Instagram’da paylaştığı mesaj ise dikkat çekti: “Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin. Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar.”

3İyi ki doğdun sevgilim
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İyi ki doğdun sevgilim

Begüm Kütük, 40’ncı yaşını önceki akşam Marmaris’teki Barba Saranda adlı mekanda kutladı. Erdil Yaşaroğlu eşinin doğum gününde birlikte çekilen bir karelerini Instagram hesabına duygusal bir notla yükledi: “Bugün sevgilimin doğum günü. İyi ki 40 sene önce doğdun, iyi ki 14 sene önce tanıştık, iyi ki 10 sene önce evlendik.”

4Sırrı meyve
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Sırrı meyve

Yasemin Özilhan, sağlıklı beslendiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Özilhan son olarak formunun sırrının meyve yemek olduğunu söyledi. Elinde meyve tabağıyla bir fotoğrafını, takipçilerinin beğenisine sundu.

5Maske kombini
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Maske kombini

Burcu Esmersoy önceki gün İstinyePark’taydı. Esmersoy, bir arkadaşıyla uzun bir alışveriş turu yaptı. Ünlü sunucunun sarı şortu ve maskesinin uyumu dikkatlerden kaçmadı.

62021’de pilot oluyor
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2021’de pilot oluyor

Pilot olmak için uçuş eğitimleri alan Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ile birlikte İstinye Park’ta objektife takıldı. Ünlü oyuncu eğitimlerin sorulması üzerine “Uçuş okulu ve eğitimler güzel gidiyor.

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Koronavirüsten dolayı bir aksilik yaşanmazsa ve ben de çalışkan bir öğrenci olursam belki 2021 yılı sonlarına doğru mezun olabilirim” diye konuştu.

8Hepsinin anlamı var
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Hepsinin anlamı var

Sevcan Yaşar önceki gün Instagram hesabında sırt dövmesini gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncuya bir takipçisi “Bu dövmeler bir oyuncu için fazla değil mi” sorusunu yöneltti. Sevcan’ın cevabı ise “Hiçbir rolümde dövmelerimi gördün mü? Fondöten diye bir şey var. Öyle fondötenler var ki, ben bile görünemeyebilirim. Ve asla pişman olmam. Hepsinin anlamı var” şeklinde oldu.

9Açıkhava’da 3 konser
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Açıkhava’da 3 konser

Murat Boz, Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı, organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği “Yıldızlar Açıkhava”da etkinliği dahilinde 3 konser verecek. Boz; 18 Eylül, 2 ve 4 Ekim tarihlerinde sahnede olacak.

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