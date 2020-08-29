Büyük aşk bitti! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı!

Hepsinin anlamı var Sevcan Yaşar önceki gün Instagram hesabında sırt dövmesini gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncuya bir takipçisi “Bu dövmeler bir oyuncu için fazla değil mi” sorusunu yöneltti. Sevcan’ın cevabı ise “Hiçbir rolümde dövmelerimi gördün mü? Fondöten diye bir şey var. Öyle fondötenler var ki, ben bile görünemeyebilirim. Ve asla pişman olmam. Hepsinin anlamı var” şeklinde oldu.