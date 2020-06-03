Büyüdü... Türkiye'nin en güzeli oldu!
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü.. İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
2008-2010 yılları arasında yayınlanan, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı "Cemile" karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Ermiş'in son hali görenleri şaşkına çeviriyor.
Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 37 yaşındaki oyuncu, yeni görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Cennet Mahallesi'nin ardından ekrandan uzaklaşan Belemir Temizsoy, kendi adını taşıyan bir YouTube kanalı açtı. Temizsoy, dizi anılarını da sayfasında paylaşıyor...
Fotoğraftaki kişi rock'çı Emre Aydın. Aydın, yıllar önce çekilen kareyi 'İyi Bayramlar' notu ile paylaştı.
Günel şimdilerde 34 yaşında genç bir kadın. O küçük Azeri kızı 21 yılda öyle bir değişti ki, eski halini görenler aynı kişi olduğuna inanamıyor...
Günel'in 'Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... Bir süre böyle sevin beni' notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı.
Şimdi 20'li yaşlarının başında bir genç kız olan Birsu Demir, fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Demir, fotoğrafın altına "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır" notunu düştü.
Fotoğraftaki kişi Berkay Ateş... Ünlü oyuncu bu fotoğrafı "18 yaşındaydım. Kaleciydim. Gianluigi Buffon hayranıydım.Hala hayranıyım." notu ile paylaştı.
Tören kıyafetlerini giymiş, bandosunu omuzuna takmış bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? O şimdi genç kızlara taş çıkaran bir isim!
Erbulak fotoğrafın altına "Meyve tabağındaki yeşil üzümlerin bir topluluk, kalabalık bir aile olduğunu düşünenler ve onları çiğnemeden yutmaya çalışanlar burada mı ? Bir kişi bile olsa yeterŞu an hatırladığım bu his beni turuncu oda takımımın yepyeni olduğu yıllara kadar götürdü.Herhalde 3-4 yaşlarında olmalıyım en fazla.Evin tamamı siyah kahverengi kırçıllı halı kaplı, kedim Prenses’in tüyleri halıda gözükmüyor, annem bana uyanır uyanmaz meyve tabağı getiriyor; pötibör bisküviye de aşığım yılları yani..." notunu düştü.
Sevinç Erbulak bu fotoğrafı da "Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz.Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak.Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış.Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice.O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet.Her nereden bakıyorsan şu an hepimize.Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin" notu ile paylaştı.
Saçlarına minik tokalarla iki yandan toplamış, boynunda yakalığı siyah beyaz fotoğrafı... Okul pozu veren bu kızı tanıdınız mı? O şimdi dizilerin aranan ismi!
Esra Dermancıoğlu yıllar öncesine ait fotoğrafını "Bütün gün bu manyaklarla aynı evde ... O kadar zorlanıyorum ki bazen! Bak saat 5.23 hepsi hala ayakta !" notu ile paylaştı.
Serdar Ortaç, yıllar önce çekilen aile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ortaç bu fotoğrafın altına "Babaanne, dede, halalar, amca bütün aile... En önde ben amcamın kucağında" notunu düştü.
“1940 yılında Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nde memur olan anneannem, mahallesindeki kadınları toplar geceleri evlerinin damında, gaz lambası ışığında kitap okurmuş. Hikâye merhemdir, şifadır ve her şeyden öte bizi birleştirir. Uykusuzluk çekenleri, panik, korku yaşayanları ya da ‘Bir hikâye başında toplananlar arasında ben de varım’ demek isteyenleri geceleri tıpkı anneannem gibi ama online versiyonu olarak evimde konuk ediyorum. Dinleyenlere canlı olarak kitabımı okuyorum.”
15 DAKİKADA 15 BİN BEĞENİ
Sıla Gençoğlu bu fotoğrafı "Maziden sarı kostümümle, annemin kucağından sesleniyorum." notu ile Instagram'da paylaştı. Gençoğlu'nun paylaşımı 15 dakikada 15 bin beğeni aldı"
O fotoğrafın sahibi çektiği filmler ve yazdığı senaryolarla adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül!
Mahsun Kırmızıgül, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Mersin’de belediyenin düzenlediği ses yarışmasında 1. olmuştum. Hiç unutmam oradan aldığım 50 lira ile anneme ilk hediye ayakkabısını almıştım. O ses yarışmasından aldığım güçle müzik yolunda ilerleyeceğime karar vermiştim. Teşekkürler Mersin."
Boyundan bağlı siyah elbisesi, kusursuz fiziği, omuzlarına dökülen saçları ile objektife poz veren bu genç kızı tanıyabildiniz mi?
ŞIMARIKLIK DA VARDI...
"Yaş 21..Mersin’in en güzel kızı derlerdi bana... Neydi sahi en güzel olmak? Kaşı gözü en güzel olmak mı? Aklı mı? Fikri mi? Eğitimi mi? Ailesi mi? Hepsi mi? Bi fikrim yoktu... Hoşuma giderdi... Bu cümlenin bana verdiği özgüvene dayanarak canımın istediği gibi davranırdım...Şımarıklık da vardı tabi...Zaman geçtikçe anladım ki, iyi insan olmak en güzel olmak...Vicdanlı olmak en güzel olmak... Yalansız, dürüst olmak en güzel olmak... Samimi olmak en güzel olmak... Mutlu olmak en güzel olmak... Alçak gönüllü olmak en güzel olmak...Nazik olmak en güzel olmak...Sevgi dolu, saygılı olmak en güzel olmak...Yıllarca varlıklı bir ailenin prensesiyken, sıfırdan kendi emeğinle kendi alın terini damlatarak sahip olduklarınmış en güzel olmak... Kendin olmakmış en güzel olmak... Kendin olmak kolaymış gibi dursa da, kendin olabilmek zormuş... Senin doğrun herkese yanlış da olsa, kendi doğrunun arkasında durabilmekmiş kendin olabilmek...Ve en büyük şatafat sıradanlıkmış...Sıradan olmak da zaten en sıradışı meziyetmiş...Yaş 39...Şimdi yine canımın istediği gibi davranıyorum... Bu defa kendim olabilmenin bana verdiği öz güvene dayanarak..." notu ile Instagram'da paylaştı.
Fotoğraftaki kişi şarkıcı Ceylan Ertem...
Ceylan Ertem, fotoğrafını " Merhaba 12 yaşımdan " notu ile paylaştı...
Şu sıralar Survivor'da ter döken oyuncu, yarışma öncesi 'Selim Akar Sorarsa' adlı programa konuk oldu. Barış Murat Yağcı'nın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de ünlü şarkıcı Sertab Erener'den geldi. Erener, henüz küçük bir çocukken ağabeyi Serdar Erener ile çekilen pozlarını paylaştı.
HEP DANS EDERDİK
Ünlü şarkıcı mesajını şöyle sürdürdü: "Sonra, biz büyürken hep Amerikan arabalarımız oldu, rahmetli babam çok severdi çünkü. Ben miniciktim , arabalar da bir o kadar büyüktü. Ve bu sayede arabaların arka penceresinin boşluğunda uyuyacak şahane bir yatak çıkardı bana, hep orada uyurdum seyahat ederken . Bir de hep dans ederdik biz, dans etmeyi severdik , müzik dolu bir ailede büyüdük ikimiz."
Fotoğrafın sahibi Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile yıldızı parlayan oyuncu Engin Akyürek... Bugüne kadar sayısız dizi ve filmde başrol oynayan Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı...
Kaynarca, çocukluk fotoğrafını "Nasıl ve hangi şartlarla dünyaya geldiğimiz önemli değildir, hayatı nasıl yorumlayıp nasıl öleceğimiz önemlidir..Çok güzel bir ömrüm oldu, içinde olan herkese sonsuz teşekkürler ..." notu ile paylaştı.
2014 yılının Türkiye güzeli seçilen Amine Gülşe, Instagram paylaşımıyla olay oldu. Başarılı futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evilik sürdüren Gülşe, çocukluk yıllarında çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Gülşe'nin bu paylaşımı kısa sürede 150 bine yakın beğeni aldı.
Burçin Orhon, 42 yıl önceye ait bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı...
"Sanırım 78 filan. Feneryolu Spot fotoğrafçılık vardı. Beni açık renk gözlü yapıvermişti. O zamanın teknolojisi... Nasıl mutlu olmuştum. Tüm ailesi mavi gözlü olup, kahverengi gözlere sahip olmak pek sıkıcıydı bana göre. Hala da severim açık renk göz. Günaydın mavi gözlü Burçin'den..."
Zara, yıllar önce çekilen fotoğrafı "Burada yaşım 15 idi.. Muhtemelen bu resim ilk Türkiye 1.si olduğum zamandı. (Kıyafetten hatırlıyorum) Mini eteklerin tozunu attırırdım. Pek havalıydım, dünya etrafımda dönüyordu... Yaz, kış donsam da yansam da ne giymek istiyorsam onu giyerdim. Saçlarımda 1 kilo jöle vardı. Üzerine de saç spreyi, hem bozulmasın hem de parlak dursun diye... Unutmuyorum, gece yatarken bile saçlarıma sürdüğüm parfümüm vardı. Kafaya bak... Gençlik işte..." notuyla paylaştı...
Beste Kökdemir çocukluk fotoğraflarını "Hayatımın özeti : 'Beste uslu dur', 'Beste yaramazlık yapma', 'Beste yerlerde sürünmeyi bırak', 'Beste insanların yemeğini yeme', 'Beste düzgün poz ver', 'Beste o kelimeyi kullanma' , 'Beste orası tehlikeli','Beste çatıya çıkma', 'Beste hayır', 'Beste bekle'... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum...." notuyla paylaştı...
Berna Laçin fotoğrafını "Biraz nostaljiye ne dersiniz?Yaş 22 ... Photoshop henüz icat edilmemiş,mertlik bozulmamış...Buyrun efendim henüz kaşlarını bile aldırmamış Berna" notuyla paylaştı.
Gül Gölge 1997 yılına ait fotoğrafı "Güzel okulum , güzel sınıfım... Rahmetli dostum Ebru, arkadaşlarım...İyi ki varsınız canlar (en sağda saçını örmüş zat benim) notu ile Instagram'da paylaştı.
1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Deniz Pulaş, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Bir yerden hatırlıyorum bu kızı. İyi insan oldu. Küçüklerini korudu, büyüklere saygıda kusur etmedi. Güzel bir işi oldu.onlarca can arkadaş edindi. Çok sevdi, sevildi. Ummadığı kişilerden kazık da yedi. Direndi. Güzel müzikler dinledi, çok alkışladı. Alkışlandı. Dünyanın en güzel sesiydi, yağmur gibi Eşsiz bir kızı oldu. Hayvanları sevdi, ağaca sarıldı. Şuursuz iyimser dediler, bayıldı bu lakaba. Fasülye sırığı, cooliç dediler, çok güldü. Küçük kız, bundan sonrası daha zor olabilir ama unutma... Her şey çok güzel olacak..."
Arolat, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Rahmetli abim, ben ve ablam . Sünnet olmadan az önce, dalga geçerek bana moral vermeye çalışırlarken...
Hani herkes arkadaş,
Hani oyunlar sürerken.
Kimse bize ihanet etmemiş,
Biz kimseyi aldatmamışken...
Hani biz kimseye küsmemiş
Hani hiç kimse ölmemişken.
Eskidendi,
Eskidendi,
Çok eskiden...
"
Doğa Rutkay, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Fotoğrafa baktığımız yerden; sol başta beyaz gömlekli yakışıklı dedem Turhan ve hemen yanında yengemin annesi Muhterem Hanım.
En arka 3’lü babam,yengem Figen amcam Ural Rutkay.
Sağ başta meleğim ananeannem Zehra’m,kucak açan babaannem Saime Rutkay ve suratsız bebe bendeniz
En alttaysa anacığım ve amca oğlum biriciğim Tuğhan
Ve fonda evimizin sobası ve bebek Doğa’nın bebek arabası
Tam bir TBT.
"
Demet Evgar, çocukluk fotoğrafının altına "Sahne tozuyla, tahta tozunun karıştığı yıllardı. Yazıp, yönetip, oynadığım yıllar. Tiyatronun kalbimden çarptığı yıllar. Hatırlatıcımı, sevdamı,yolumu bulduğum yıllar. Sahne üstünde, sahne arkasında, seyirci koltuklarında olan tüm yol arkadaşlarıma 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun..." notunu düştü.
Sınıf arkadaşlarıyla birlikte objektife poz veren bu kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdi ünlü bir oyuncu...
Ünlü oyuncu 27 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı... Onu tanıdınız mı?
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı...
Berdan Mardini, 23 yıl öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı…
Mardini, fotoğrafın altına “Yıl 1996 Isparta’dan İstanbul’a geldim ve babam emekli olmuştu ikramiyesi ile konfeksiyon atölyesi açmıştı… Fotoğraftaki arkadaşlarım mesai arkadaşlarım (ayrıca iki ablam da orada ) Bu resmi görünce epey eskiye gittim… Allahım'a binlerce şükürler olsun o zaman nereden bilecektim ki... (sağdaki yüksekte oturan ben)” notunu düştü.
Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gözünde ayrı bir yer edinmeyi başaran Ceyda Düvenci, İsmail Düvenci'nin kızı.
Başta annesi Hülya Koçyiğit olmak üzere, Kemal Sunal, Fikret Hakan, Ayşen Guruda gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen Gülşah dönemin adından en çok söz ettiren çocuk oyuncusu oldu.
Türkiye'ye döndükten sonra "Kampusistan" adlı dizisiyle baba mesleği olan oyunculuğa ilk adımını attı.Sonrasında bir çok filmde rol alan Irmak Ünal,"Babam bana destek olmuyor" açıklamaları ile gündemi meşgul etti.
KENAN - YURDAER DOĞULU
Yurdaer Doğulu'nun Serpil Doğulu ile olan evliliğinden olan Kenan Doğulu, 1974 yılında doğdu.
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