Bütün sevdiklerim bir bir gidiyor: Ünlü oyuncu evlat acısını da yaşadı
Dışarıdan bakıldığında göz kamaştırıcı bir hayatı olduğu düşünülen ünlü oyuncu, hayatı boyunca çeşitli dönemlerde trajediler, yeri asla doldurulamayacak kayıplar yaşadı.
Splash News, Backgrid USA, Instagram
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DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL
Sevdiği iki kadını kansere kurban veren oyuncu, yeryüzünün en büyük acılarından birini de yaşadı ve gencecik oğlunu toprağa verdi.
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29 YILLIK EŞİNİ KAYBETTİ
Gençlik aşkını elinden alan aynı hastalık, yıllar sonra 29 yıllık hayat arkadaşının da parmaklarının arasından kayıp gitmesine neden oldu.
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YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK ACILARI
Son olarak da hayatının aşkı olan karısını yitirdi. Yani ardı ardına trajik olaylar yaşadı Travolta.
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HAYATININ AŞKINI KAYBETTİ
Özellikle döneminde moda olan dans figürlerini sergilediği Saturday Night Fever, Grease gibi filmlerle hafızalarda yer eden John Travolta, geçtiğimiz 12 Temmuz'da 29 yıllık eşi Kelly Preston'ı kaybetti.
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İKİ YIL CESUR BİR ŞEKİLDE SAVAŞTI
66 yaşındaki Travolta, eşinin iki yıldır sürdürdüğü göğüs kanseri mücadelesini kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
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ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRACAK
Oyuncu, bundan sonra vaktinin büyük bir bölümünü annelerini kaybeden iki çocuğu, 20 yaşındaki Ella Bleu ve 9 yaşındaki Benjamin'i ayıracağını duyurdu.
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İLK BÜYÜK AŞKINI DA KANSERDEN YİTİRDİ
29 yıllık hayat arkadaşının yokluğuna alışmaya çalışan Travolta'nın yaşadığı ilk büyük kayıp değil Kelly Preston'ın ölümü. Oyuncu, 1977 yılında o dönemde sevgilisi olan Diana Hyland'ı da yine göğüs kanserinden kaybetmişti. Birlikte rol aldıkları The Boy in The Plastic Bubble filminde tanışan ikili, kısa süre sonra romantik ilişki yaşamaya başlamıştı.
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NEFESİNİN ONU TERK ETTİĞİNİ HİSSEDİYORDUM
Fakat, Diana Hyland, göğüs kanserine yakalandı. Travolta o sırada 23 yaşındaydı. Sevgilisinin son anlarında da yanındaydı oyuncu. Diana Hyland'in ölümünü "nefesinin onu terk ettiğini hissedebiliyordum" diye anlatacaktı daha sonra.
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1991'DE EVLENDİLER
Dizide annesini oynayan ve kendisinden yaşça büyük olan Diana Hyland'in ölümünden 10 yıl sonra Travolta, bir kez daha aşkı buldu. Bu kez gönlünü Kelly Preston'a kaptırmıştı. Çift, 1991 yılında evlendi.
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EVLAT ACISINI YAŞADILAR
İki çocukları oldu: Kızları Ell Bleu ve oğulları Jett. Fakat aile 2009 yılında çok büyük bir acı yaşadı. Bahamalar'da geçirdikleri aile tatilinde Jett, banyoda bir sara nöbeti geçirdi ve hayatını kaybetti. Aile, herüz 16 yaşında olan Jett'in hayata tutunması için elinden geleni yaptı ama Jett Travolta, genç yaşında hayata veda etti.
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BİR ÇOCUKLARI DAHA OLDU
Bu büyük acının ardından John Travolta ve eşi Kelly Preston, bir çocuk sahibi daha oldu. Ona da Benjamin adını verdiler.
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EŞİ 57 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Travolta ve ailesi tam yeniden hayata tutunmuştu ki bu kez de eşi Kelly Preston'ın hastalığı ve 57 yaşındaki ölümüyle yıkıldı.
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SONSUZA KADAR KALPLERİMİZDE OLACAKSIN
Kelly Preston da yaşadığı sürede 16 yaşında kaybettiği oğlunun acısını her an yaşadı. Onun her doğum gününde de sosyal medya mesajları yayınladı ünlü çift. Kelly Preston, geçtiğimiz 6 Nisan'da oğlu Jett'in doğum gününde birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşıp "Sonsuza kadar kalplerimizde olacaksın" diye yazmıştı.