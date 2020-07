Bütün sevdiklerim bir bir gidiyor: Ünlü oyuncu evlat acısını da yaşadı

İLK BÜYÜK AŞKINI DA KANSERDEN YİTİRDİ 29 yıllık hayat arkadaşının yokluğuna alışmaya çalışan Travolta'nın yaşadığı ilk büyük kayıp değil Kelly Preston'ın ölümü. Oyuncu, 1977 yılında o dönemde sevgilisi olan Diana Hyland'ı da yine göğüs kanserinden kaybetmişti. Birlikte rol aldıkları The Boy in The Plastic Bubble filminde tanışan ikili, kısa süre sonra romantik ilişki yaşamaya başlamıştı.