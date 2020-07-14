Bütün sevdiklerim bir bir gidiyor: Ünlü oyuncu evlat acısını da yaşadı

EVLAT ACISINI YAŞADILAR İki çocukları oldu: Kızları Ell Bleu ve oğulları Jett. Fakat aile 2009 yılında çok büyük bir acı yaşadı. Bahamalar'da geçirdikleri aile tatilinde Jett, banyoda bir sara nöbeti geçirdi ve hayatını kaybetti. Aile, herüz 16 yaşında olan Jett'in hayata tutunması için elinden geleni yaptı ama Jett Travolta, genç yaşında hayata veda etti.