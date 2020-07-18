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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 12:49,

Bütün gün çocuklarının peşinde koştu

Ünlü şarkıcı ve nişanlısı iki çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Onlara ünlü şarkıcının ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu da eşlik etti.

Backgrid USA

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1AİLE TATİLİ
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AİLE TATİLİ

R&B şarkıcısı 43 yaşındaki Robin Thicke ile 25 yaşındaki nişanlısı April Love Geary, önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı.

2ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN
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ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN

Çift bütün gün çocuklarının iyi vakit geçirmesi için ellerinden geleni yaptı.

3İLK EVLİLİĞİNDEN DE BİR ÇOCUK
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İLK EVLİLİĞİNDEN DE BİR ÇOCUK

Ardı ardına iki doğum yapan April Love Geary'nin Mia ve Lola adlarında iki ve bir yaşlarında iki çocuk annesi. Robin Thicke'nin eski evliliğinden 10 yaşında Julian adında bir oğlu bulunuyor.

4OĞLUNU GEZDİRDİ
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OĞLUNU GEZDİRDİ

Geary, küçük kızlarıyla deniz kenarında oyunlar oynarken Thicke de oğluyla kanoya bindi.

5ART ARDA İKİ DOĞUM
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ART ARDA İKİ DOĞUM

April Love Geary'nin ardı ardına yaşadığı hamilelikleri sırasında aldığı kilolardan tam olarak kurtulmamış olduğu da gözden kaçmadı.

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