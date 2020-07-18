Bütün gün çocuklarının peşinde koştu

R&B şarkıcısı 43 yaşındaki Robin Thicke ile 25 yaşındaki nişanlısı April Love Geary, önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı. Çift bütün gün çocuklarının iyi vakit geçirmesi için ellerinden geleni yaptı.Ardı ardına iki doğum yapan April Love Geary'nin Mia ve Lola adlarında iki ve bir yaşlarında iki çocuk annesi. Robin Thicke'nin eski evliliğinden 10 yaşında Julian adında bir oğlu bulunuyor.Geary, küçük kızlarıyla deniz kenarında oyunlar oynarken Thicke de oğluyla kanoya bindi.April Love Geary'nin ardı ardına yaşadığı hamilelikleri sırasında aldığı kilolardan tam olarak kurtulmamış olduğu da gözden kaçmadı.