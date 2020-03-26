Büşra sporda!

Kendime bakıyorum Derya Uluğ, evde kaldığı sürede nasıl zaman geçirdiğini anlattı: “Malum hepimiz karantinadayız ve zor bir süreçten geçiyoruz. Evde olduğumuz süreçte kendimize faydalı olacak şeyleri artırırsak keyfimiz daha çok yerine gelir diye düşünüyorum. Ben mesela kendime bakıyorum. Tırnaklarımı kestim, oje sürmüyorum, makyaj yapmıyorum artık. Yemek, temizlik ve ütü yapıyorum. Müzik dinliyor, film izliyorum. Online oyunlar oynuyorum. Şan hocamla online şan egzersizleri yapıyorum.”