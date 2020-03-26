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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 07:00, /

Büşra sporda!

Koronavirüs salgı nedeniyle izole bir hayat süren ünlüler, sosyal medya hesaplarına yükledikleri karelerle takipçileriyle ev hallerini paylaşmaya devam ediyor.

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İşte ünlülerin kendi sayfalarında paylaştıkları 'ev günlüğü' fotoğrafları!

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Ece Seçkin, can sıkıntısından yüzünü streç filmle sardığı fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı o karenin altına esprili bir not da düştü: “Napıyonuz ben bugün de duruyorum.”

3Damacana doluysa yapmayın

Damacana doluysa yapmayın

Büşra Pekin, evdeki aletlerle spor yaparken çekilen karesini Instagram hesabına yükledi ve altına esprili bir not düştü: “Evde tencere, tava, pet şişe, kavanoz aklınıza ne geliyorsa spor malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Damacana doluysa yapmayın!”

4Kendime bakıyorum

Kendime bakıyorum

Derya Uluğ, evde kaldığı sürede nasıl zaman geçirdiğini anlattı: “Malum hepimiz karantinadayız ve zor bir süreçten geçiyoruz. Evde olduğumuz süreçte kendimize faydalı olacak şeyleri artırırsak keyfimiz daha çok yerine gelir diye düşünüyorum. Ben mesela kendime bakıyorum. Tırnaklarımı kestim, oje sürmüyorum, makyaj yapmıyorum artık. Yemek, temizlik ve ütü yapıyorum. Müzik dinliyor, film izliyorum. Online oyunlar oynuyorum. Şan hocamla online şan egzersizleri yapıyorum.”

5Evlatlarımız için evdeyiz

Evlatlarımız için evdeyiz

Berkay, kızlarıyla birlikte evde kalın mesajı verdi: “Yaklaşık 10 gündür evdeyiz. Kendimiz, evlatlarımız, sevdiklerimiz için evdeyiz. Evde olmak çok güzel, ailenizle uzun süre olmak istiyorsanız evde kalın.”

6Evde kal kitap oku

Evde kal kitap oku

Gizem Karaca, Instagram’da evde kitap okurken çektiği fotoğrafını #evdekalkitapoku hashtag’iyle Instagram hesabının story bölümüne yükledi.

7Kaplan, kadın ve köpek

Kaplan, kadın ve köpek

Beste Kökdemir, üzerinde kaplan resmi olan sweatshirt’ü ve köpeğiyle birlikte ayna karşısında verdiği pozu “Kaplan, kadın ve köpek in da house” notuyla Instagram hesabına yükledi.

8Nostalji yaptı

Nostalji yaptı

Dilan Deniz Çiçek, eski bir fotoğrafını Instagram’da paylaşarak nostalji yaptı.

9Önce zemin temizliği

Önce zemin temizliği

Durul Bazan, evini silerken çektiği karesini “Birazdan çubukla atlama rekoru kırmak için deneme yapacağım ama önce zemini güzelce bir temizliyorum” notuyla paylaştı.

10Resim yapıyoruz

Resim yapıyoruz

Oyuncu Gözde Kocaoğlu kızıyla evde resim yaparken çekilen fotoğrafını Instagram’da takipçileriyle “N’olsun işte resim yapıyoruzdur” notuyla paylaştı.

11Ayva suyunu kaynatıp için

Ayva suyunu kaynatıp için

İbrahim Tatlıses, evinin balkonunda çektiği videoyla takipçilerine evde kalın mesajı verdi: “Beni dinlerseniz evden çıkmayın, balkona çıkın oturun. Ayva suyunu kaynatıp için, şifa olsun.”

12Günadyın pozu

Günadyın pozu

İsmail Ege Şaşmaz, köpeğiyle yatağında çekilen fotoğrafını “Günaydın” notuyla Instagram hesabına yükledi.

13Şık olun

Şık olun

Modacı Raşit Bağzıbağlı takipçilerinden şık ev kombinlerini kendisine göndermesini istedi: “Kreatif olun, şık olun lütfen. hello@rasitbagzibagli.com mail adresime şık kombinlerinizi ve yaratıcı çizimlerinizi bekliyorum.”

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