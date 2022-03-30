Buse Varol hamile mi? Alişan'ın eşi Buse Varol canlı yayında açıkladı!

BUSE VAROL KİMDİR?

Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamladı. 2012’de Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan Buse Varol, yarışmadan sonra bir süre modellik yaptı ancak karine oyunculukla devam etme kararı aldı .”Tozlu Yollar” dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi pek çok dizide yer aldı.



“Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi.



2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018’de hayatını birleştirdi. İlk çocukları Burak’ı 2019 yılında kucağına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin 2021 yılında Elif adını verdikleri bir kız çocukları oldu.Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamladı. 2012’de Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan Buse Varol, yarışmadan sonra bir süre modellik yaptı ancak karine oyunculukla devam etme kararı aldı .”Tozlu Yollar” dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi pek çok dizide yer aldı.



“Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi.



2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018’de hayatını birleştirdi. İlk çocukları Burak’ı 2019 yılında kucağına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin 2021 yılında Elif adını verdikleri bir kız çocukları oldu.