Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 12:04,
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu'nun ortak noktası!
Oyuncu Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu ilişkisinde ilginç tesadüf...
Burçin Terzioğlu bir süredir spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkileri birlikte çıktıkları Fİlipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.
36. YAŞ MESAJI
Umut Duygu da dün 36. yaşını kutladı. Duygu, "Yeni yerler göreceğim, yeni insanlar tanıyacağım, kendime daha çok şey katacağım yeni bir yaş daha geldi" notu ile yeni yaşına merhaba dedi.
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