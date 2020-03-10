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Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 12:04, /

Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu'nun ortak noktası!

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu ilişkisinde ilginç tesadüf...

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Burçin Terzioğlu bir süredir spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkileri birlikte çıktıkları Fİlipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

2BURÇİN 40 OLDU...

BURÇİN 40 OLDU...

Burçin Terzioğlu dün 40 yaşına bastı. Ünlü oyuncu yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı "Hoş geldin yeni yaşım!" notuyla kutladı.

336. YAŞ MESAJI

36. YAŞ MESAJI

Umut Duygu da dün 36. yaşını kutladı. Duygu, "Yeni yerler göreceğim, yeni insanlar tanıyacağım, kendime daha çok şey katacağım yeni bir yaş daha geldi" notu ile yeni yaşına merhaba dedi.

4BABALAR DA AYNI GÜN DOĞDU

BABALAR DA AYNI GÜN DOĞDU!

Aynı gün doğan sevgililerin hayatlarındaki tek tesadüf bu değil. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun babaları da 10 Mart doğumlu.

5İYİ Kİ DOĞDUN CANIM BABAM...

'İYİ Kİ DOĞDUN CANIM BABAM...'

Önce Burçin Terzioğlu, babasıyla yaptığı kutlama fotoğrafını "İyi ki doğdun babam" mesajıyla paylaştı.

Terzioğlu'ndan kısa bir süre sonra Umut Duygu da "Babayla aynı gün doğmak... İyi ki doğdun canım babam" mesajı ile doğum günü fotoğrafı yayınladı.

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İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

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