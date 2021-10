Burak Özçivit'ten 'set çalışanlarına hakaret' iddialarına yanıt

Güzellik isyanı ÜÇÜNCÜ çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, sosyal medyanın dayattığı güzellik anlayışına isyan etti. “Instagram’ın büyülü dünyasına hoş geldiniz” diye sözlerine başlayan Korel, isyanını şöyle dile getirdi: “Bilinçaltımıza kazınan o temiz, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence. Bu fotoğraflar, yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler. Şiş yüzüm, lekelerim, dağınık saçlarım. Bazen gün boyu bu halde dolaştım evde. Şu an bu satırları okuyan arkadaşım bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz.”