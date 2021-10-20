Burak Özçivit'ten 'set çalışanlarına hakaret' iddialarına yanıt

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Benim çizgim, duruşum belli
Burak Özçivit, önceki akşam marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics’in Ulus 29’da düzenlediği davete katıldı. ◊ Oyuncu, rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisinin setinde yaşadığı tatsızlıkla ilgili konuştu. Set çalışanları, Özçivit’in kendilerine hakaret içerikli sözler söylediğini öne sürerek oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Özçivit, hakkındaki iddialar için şöyle dedi: “Beni hepiniz tanıyorsunuz. Benim çizgim, duruşum belli. Bire bir beni ilgilendiren bir durum değil.”
2
Buray'ın konukları
Buray, Kerki Solfej organizasyonu ile düzenlenen sonbahar turnesi kapsamında bu yıl ikinci kez Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Hazırladığı özel repertuvarı seslendiren şarkıcı, sahnesinde Feride Hilal Akın, Arem&Arman ve Köksal’ı da ağırladı. Buray sanatçı dostlarıyla “Rampapapam” adlı şarkıyı söyledi.
3
Modacı kardeşlerin başrolü Berrak
Berrak Tüzünataç, Raisa Vanessa’nın “La Casa De Raisa Vanessa” adlı İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonu için çekilen tanıtım filmi için başrol olarak kamera karşısına geçti. Filmi Rafael Cemo Çetin yönetti. Çetin ile Tüzünataç, geçenlerde aşk yaşadıklarına dair çıkan haberlerle gündeme gelmişti.
4
7 milyonluk oyuncak
Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. 7 milyon TL’lik Rolls Royce marka aracı ile alışveriş merkezine gelen Senegalli futbolcu, dikkatleri üzerine çekti. Yeni oyuncağının önünde poz veren futbolcu, mağazaları dolaştıktan sonra aracına binip uzaklaştı.
5
Güzellik isyanı
ÜÇÜNCÜ çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, sosyal medyanın dayattığı güzellik anlayışına isyan etti. “Instagram’ın büyülü dünyasına hoş geldiniz” diye sözlerine başlayan Korel, isyanını şöyle dile getirdi: “Bilinçaltımıza kazınan o temiz, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence. Bu fotoğraflar, yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler. Şiş yüzüm, lekelerim, dağınık saçlarım. Bazen gün boyu bu halde dolaştım evde. Şu an bu satırları okuyan arkadaşım bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz.”
6
Siyah beyaz aşk
Aşkları “Baht Oyunu” dizi setinde başlayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel önceki gün mutluluk karelerini sosyal medya hesaplarından başladı. Çiftin siyah beyaz pozlarını ise Baysel’in kardeşi Mithat Baysel fotoğrafladı.
7
Eski haline döndü
Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bekiroğlu, örgüden vazgeçip saçlarını eski haline döndürdü. Sabah erken saatlerde köpeği ile yürüyüş yapan oyuncu, uzun süre telefonla konuştu. (Deniz BOY)