Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan hediye!
Corona virüs salgınında dolayı eşi Burak Özçivit ve 1 yaşındaki oğlu Karan ile karantinada olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Karantina sürecinde yaptığı her paylaşımla çok konuşulan Evcen, önceki gün Instagram’da bir paylaşım yaptı. Evinde verdiği pozları yayınlayan Evcen’in kolundaki saat dikkat çekti.
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Corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecini evde oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile geçiren Fahriye Evcen, önceki gün Instagram'da bir paylaşım yaptı.
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Evinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan 33 yaşındaki güzel oyuncunun, kolundaki saat dikkat çekti
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Posta gazetesinde yer alan habere göre; Burak Özçivit, Evcen'e doğum günü hediyesi olarak saat aldı. Burak Özçivit saate 300 bin TL ödedi.