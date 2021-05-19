Burak Kut'tan samimi açıklamalar: Servet yapmak değil, korumak önemliymiş...

- Babam da devletini milletini seven bir adam olduğu için askerlik benim için önemliydi. Eğri oturup doğru konuşalım o kadar para kazanıyordum ki askere gitmemek için Londra’da bir okula da kaydolmuştum. Shipping Management (gemi yönetimi) okuyacaktım. Gemi almayı düşünüyordum. ‘Parayla tekne alacağım bari öğreneyim’ diyordum. O sene okulun parasını da yakarak askere gittim. Ben o yazılan yazıların muhatabı olmak istemedim. ‘Senin özelliğin ne, vatan evladı değil misin’ gibi şeyler yazılmıştı. Herkesin bir tanıdığı vardır ya ben direkt vatandaş olarak gittim. Hatta komutanlarım da ‘senin için kimse bizi aramadı’ demişti.